تُعلن منصة Flashtalking من Mediaocean عن شراكات دولية حصرية جديدة تغطي 89 سوقًا

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Mediaocean ، المنصة التي تحظى بأهمية بالغة للإعلانات متعددة القنوات، اليوم عن ست شراكات جديدة لمنصتها الجديدة Creative Ad Tech، Flashtalking ، حيث تطرح حلولها الرائدة في السوق على المزيد من العملاء في مجموعة من الأسواق الرئيسية حول العالم. وتنص الاتفاقيات على خدمات عرض الإعلانات الأساسية، وتخصيص المواد الإبداعية، وقياس القنوات المشتركة والتحقق عبر عرض الويب المفتوح، والهاتف المحمول، والصوت، والفيديو، والإعلانات الرقمية في الشوارع، والتلفاز المتصل بالإنترنت.
يدعم جميع شركاء التنشيط الجُدد المعلنين في 89 بلدًا مختلفًا، ما يسهم في توسيع نطاق انتشار منصة Flashtalking بشكل كبير بعد الزيادة الكبيرة في تبنّي استخدامها بعد الإعلان عن إيقاف Amazon لخادم إعلانات Sizmek الخاص بها. وتتمتع كل شركة من هذه الشركات بخبرة عميقة في سوق عرض الإعلانات، فقد سبق لها دعم العلامات التجارية والوكالات باستخدام خادم Amazon/Sizmek.
تأسست منصة Flashtalking في عام 2001 واستحوذت عليها شركة Mediaocean في عام 2021، وهي منصة مستقلة رائدة في مجال تقنيات الإعلانات، وهي تعمل على ربط فرق المواد الإبداعية والفرق الإعلامية بالتحليلات الذكية التي تركز على الجمهور ومهام سير العمل على نطاق واسع وعبر القنوات. وتوفر منصة Flashtalking تقنية الذكاء الاصطناعي والأتمتة لربط العمل بين الفرق لتعزيز كفاءة الإنتاج، وتعيين الإصدارات، وتوزيع المواد الإبداعية.
يشمل الشركاء الجُدد Tailwind ، والتي تعمل في 36 سوقًا عبر وسط وجنوب شرق أوروبا، وبلدان الشمال الأوروبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، ما يمكّن الشركات من تتبّع تسويقها بسرعة من خلال عمليات التكامل التكنولوجي، والاستشارات الإستراتيجية، والخدمات المهنية، بالإضافة إلى Box Digital ، وهي شركة خدمات إعلانية رقمية مقرها جنوب أفريقيا ولها عملاء من 8 بلدان من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.
ستعمل الشراكة مع Adsmovil على تعزيز عمليات Flashtalking في 33 سوقًا عبر أمريكا اللاتينية (LATAM)، من خلال عمل يركز بشكل فريد على الجماهير من ذوي الأصول الإسبانية والبرازيلية، والذي يقدم حاليًا أكثر من 4 مليارات مرة ظهور شهريًا. وفي الوقت نفسه، ستؤدي العلاقة الجديدة مع Adsonice ، إلى زيادة حضور منصة Flashtalking في كل أنحاء أوروبا.
بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي إبرام اتفاقية مع Escape Velocity ، وهي شركة لخدمات تقنيات الوسائط الرقمية تدعم الوكالات والمعلنين، إلى توسيع نطاق منصة Flashtalking في الهند وكوريا وبنغلاديش وسريلانكا، بينما ستساعد eTechSol في خدمة العملاء في باكستان.
يُعلّق Simon Thorne، المدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في منصة، ويقول: "لقد شهدنا شهية كبيرة لاتّباع نهج ذكي وديناميكي لإدارة الحملات الإبداعية وتنشيطها. ويحتاج المعلنون إلى تمكين التخصيص العميق، ما يضمن وصول رسائل العلامة التجارية الأكثر صلة وتأثيرًا إلى المستهلكين المناسبين في الوقت المناسب، وهم يريدون تحقيق ذلك عبر منصة واحدة متكاملة. إن إعلان اليوم يعزز مكانتنا كأفضل حل لتحقيق ذلك على الصعيد العالمي".
في أعقاب إعلان Amazon أنها ستغلق خدمة عرض الإعلانات، مثَّلت هذه الشراكات الجديدة فرصة فريدة للجمع بين تقنية الإعلان الأفضل في فئتها من منصة Flashtalking وخبراء السوق الذين يمكنهم تقديم تحليلات محلية عميقة وقاعدة معرفية ناضجة لخدمات عرض الإعلانات.
حصلت منصة Flashtalking مؤخرًا على جائزة الفائز بجائزة G2 2024 لأفضل البرامج لمنتجات التسويق والإعلانات الرقمية استنادًا إلى أكثر من 300 مراجعة من عملاء معتمدين. وتمّ تصنيف المنصة كمنصة رائدة ضمن منصات إدارة المواد الإبداعية للمؤسسات، وإعلانات القنوات المشتركة، والفيديو، والهاتف المحمول، وشاشات العرض، والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف Georgia Brammer، المدير العام لمنطقة اليابان ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ في منصة Flashtalking، "يسعدنا أن نتمكن من بناء هذه العلاقات الجديدة في العديد من الأسواق المهمة. لقد تأثرنا بالدوافع والمعرفة التي تمتعت بها الفرق في كل هذه الشركات. وأرى أنه قد حان وقت التغيير في قطاع الإعلانات العالمي على جبهات متعددة، ومن خلال المحادثات مع كبار المعلنين، فإن قُدرات النمو التي نشهدها في مواصلة تطوير هذه الشبكة العالمية أثبتت بالفعل قوتها الحقيقية.
صرح Odysseas Ntotsikas، الشريك الإداري لشركة Tailwind، قائلاً: "تماشيًا مع مهمة Tailwind المتمثلة في "دفع الأعمال بسرعة إلى الأمام"، أثبتت قوة المواد الإبداعية أنها المتغير ذو التأثير الأكبر في مجموعة المسوقين متعددي القنوات. ومن خلال هذه الشراكة الإستراتيجية مع منصة Flashtalking الرائدة عالميًا، فإننا نعزز أكثر من عقد من التفوق التشغيلي في تمكين مئات المسوقين الإقليميين من خلال تخصيص المواد الإبداعية والذكاء الإعلاني الرقمي للفوز بأهم تحدٍّ في أيامنا هذه، وهو تحدٍّ جذب الاهتمام.
يقول Alberto Pardo، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Adsmovil، "نحن، في Adsmovil، ملتزمون بتعزيز الملاءمة والقيمة لعملائنا منذ لحظة تأسيس عملنا. وتعزز منصة Flashtalking مهمتنا وتوسع الفرص لتقديم خدمة أفضل للعملاء من خلال التخصيص استنادًا إلى متغيرات الوقت الفعلي، ما يحقق قدرًا أكبر من التطابق والتجاوب، وزيادة عائد الاستثمار للمعلنين. نحن متحمسون للغاية بشأن شراكتنا".
ويضيف Raghu Seelamsetty، المدير العام لشركة Escape Velocity: "يسعد Escape أن تكون شريكًا مع منصة Flashtalking. إن الشراكة مهيأة جيدًا للاستفادة من نمو أنشطة التلفاز المتصل بالإنترنت (CTV) ووسائل التواصل الاجتماعي في هذه الأسواق سريعة النمو. وسنتمكن بفضل تقنية Flashtalking الرائدة في السوق إلى جانب قدرات Escape في الوصول إلى السوق وتقديم الخدمة، من تقديم حلول عالمية المستوى لعملائنا.
نبذة عن منصة Flashtalking من Mediaocean
تطلق منصة Flashtalking العنان لقوة الإبداع لتحسين أداء الوسائط الإعلامية. وباعتبارنا منصة مستقلة رائدة في ما يتعلق بالتخصيص والذكاء عبر كل قنوات التسويق، فإن منصتنا Creative Ad Tech تعمل على سد الفجوة بين المواد الإبداعية والوسائط. ونحن نوفر تقنية الذكاء الاصطناعي والأتمتة لربط العمل بين الفرق لتعزيز كفاءة الإنتاج، وتعيين الإصدارات، وتوزيع المواد الإبداعية. وتعمل حلولنا على نطاق واسع عبر قنوات التلفاز المتصل بالإنترنت، والفيديو، وشاشات العرض، والشبكات الاجتماعية، والإعلانات الأصلية، والصوت، والإعلانات الرقمية في الشوارع (DOOH)، وقنوات الوسائط الإعلامية بالتجزئة. وكجزء من Mediaocean، ترتبط منصة Flashtalking بالبنية التحتية للإعلانات الأساسية في المجال من أجل التخطيط متعدد القنوات والشراء والفوترة. تفضل بزيارة الموقع flashtalking لمعرفة المزيد.
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