تُعلن منصة Flashtalking من Mediaocean عن شراكات دولية حصرية جديدة تغطي 89 سوقًا

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت Mediaocean ، المنصة التي تحظى بأهمية بالغة للإعلانات متعددة القنوات، اليوم عن ست شراكات جديدة لمنصتها الجديدة Creative Ad Tech، Flashtalking ‏، حيث تطرح حلولها الرائدة في السوق على المزيد من العملاء في مجموعة من الأسواق الرئيسية حول العالم. وتنص الاتفاقيات على خدمات عرض الإعلانات الأساسية، وتخصيص المواد الإبداعية، وقياس القنوات المشتركة والتحقق عبر عرض الويب المفتوح، والهاتف المحمول، والصوت، والفيديو، والإعلانات الرقمية في الشوارع، والتلفاز المتصل بالإنترنت.

يدعم جميع شركاء التنشيط الجُدد المعلنين في 89 بلدًا مختلفًا، ما يسهم في توسيع نطاق انتشار منصة Flashtalking بشكل كبير بعد الزيادة الكبيرة في تبنّي استخدامها بعد الإعلان عن إيقاف Amazon لخادم إعلانات Sizmek الخاص بها. وتتمتع كل شركة من هذه الشركات بخبرة عميقة في سوق عرض الإعلانات، فقد سبق لها دعم العلامات التجارية والوكالات باستخدام خادم Amazon/Sizmek.

تأسست منصة Flashtalking في عام 2001 واستحوذت عليها شركة Mediaocean في عام 2021، وهي منصة مستقلة رائدة في مجال تقنيات الإعلانات، وهي تعمل على ربط فرق المواد الإبداعية والفرق الإعلامية بالتحليلات الذكية التي تركز على الجمهور ومهام سير العمل على نطاق واسع وعبر القنوات. وتوفر منصة Flashtalking تقنية الذكاء الاصطناعي والأتمتة لربط العمل بين الفرق لتعزيز كفاءة الإنتاج، وتعيين الإصدارات، وتوزيع المواد الإبداعية.

يشمل الشركاء الجُدد Tailwind ‏، والتي تعمل في 36 سوقًا عبر وسط وجنوب شرق أوروبا، وبلدان الشمال الأوروبي والشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، ما يمكّن الشركات من تتبّع تسويقها بسرعة من خلال عمليات التكامل التكنولوجي، والاستشارات الإستراتيجية، والخدمات المهنية، بالإضافة إلى Box Digital ، وهي شركة خدمات إعلانية رقمية مقرها جنوب أفريقيا ولها عملاء من 8 بلدان من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

ستعمل الشراكة مع Adsmovil على تعزيز عمليات Flashtalking في 33 سوقًا عبر أمريكا اللاتينية (LATAM‏)، من خلال عمل يركز بشكل فريد على الجماهير من ذوي الأصول الإسبانية والبرازيلية، والذي يقدم حاليًا أكثر من 4 مليارات مرة ظهور شهريًا. وفي الوقت نفسه، ستؤدي العلاقة الجديدة مع Adsonice ، إلى زيادة حضور منصة Flashtalking في كل أنحاء أوروبا.

بالإضافة إلى ذلك، سيؤدي إبرام اتفاقية مع Escape Velocity ، وهي شركة لخدمات تقنيات الوسائط الرقمية تدعم الوكالات والمعلنين، إلى توسيع نطاق منصة Flashtalking في الهند وكوريا وبنغلاديش وسريلانكا، بينما ستساعد eTechSol في خدمة العملاء في باكستان.

يُعلّق Simon Thorne، المدير العام لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في منصة، ويقول: "لقد شهدنا شهية كبيرة لاتّباع نهج ذكي وديناميكي لإدارة الحملات الإبداعية وتنشيطها. ويحتاج المعلنون إلى تمكين التخصيص العميق، ما يضمن وصول رسائل العلامة التجارية الأكثر صلة وتأثيرًا إلى المستهلكين المناسبين في الوقت المناسب، وهم يريدون تحقيق ذلك عبر منصة واحدة متكاملة. إن إعلان اليوم يعزز مكانتنا كأفضل حل لتحقيق ذلك على الصعيد العالمي".

في أعقاب إعلان Amazon أنها ستغلق خدمة عرض الإعلانات، مثَّلت هذه الشراكات الجديدة فرصة فريدة للجمع بين تقنية الإعلان الأفضل في فئتها من منصة Flashtalking وخبراء السوق الذين يمكنهم تقديم تحليلات محلية عميقة وقاعدة معرفية ناضجة لخدمات عرض الإعلانات.

حصلت منصة Flashtalking مؤخرًا على جائزة الفائز بجائزة G2 2024 لأفضل البرامج لمنتجات التسويق والإعلانات الرقمية استنادًا إلى أكثر من 300 مراجعة من عملاء معتمدين. وتمّ تصنيف المنصة كمنصة رائدة ضمن منصات إدارة المواد الإبداعية للمؤسسات، وإعلانات القنوات المشتركة، والفيديو، والهاتف المحمول، وشاشات العرض، والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأضاف Georgia Brammer، المدير العام لمنطقة اليابان ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ في منصة Flashtalking، "يسعدنا أن نتمكن من بناء هذه العلاقات الجديدة في العديد من الأسواق المهمة. لقد تأثرنا بالدوافع والمعرفة التي تمتعت بها الفرق في كل هذه الشركات. وأرى أنه قد حان وقت التغيير في قطاع الإعلانات العالمي على جبهات متعددة، ومن خلال المحادثات مع كبار المعلنين، فإن قُدرات النمو التي نشهدها في مواصلة تطوير هذه الشبكة العالمية أثبتت بالفعل قوتها الحقيقية.

صرح Odysseas Ntotsikas، الشريك الإداري لشركة Tailwind، قائلاً: "تماشيًا مع مهمة Tailwind المتمثلة في "دفع الأعمال بسرعة إلى الأمام"، أثبتت قوة المواد الإبداعية أنها المتغير ذو التأثير الأكبر في مجموعة المسوقين متعددي القنوات. ومن خلال هذه الشراكة الإستراتيجية مع منصة Flashtalking الرائدة عالميًا، فإننا نعزز أكثر من عقد من التفوق التشغيلي في تمكين مئات المسوقين الإقليميين من خلال تخصيص المواد الإبداعية والذكاء الإعلاني الرقمي للفوز بأهم تحدٍّ في أيامنا هذه، وهو تحدٍّ جذب الاهتمام.

يقول Alberto Pardo، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Adsmovil، "نحن، في Adsmovil، ملتزمون بتعزيز الملاءمة والقيمة لعملائنا منذ لحظة تأسيس عملنا. وتعزز منصة Flashtalking مهمتنا وتوسع الفرص لتقديم خدمة أفضل للعملاء من خلال التخصيص استنادًا إلى متغيرات الوقت الفعلي، ما يحقق قدرًا أكبر من التطابق والتجاوب، وزيادة عائد الاستثمار للمعلنين. نحن متحمسون للغاية بشأن شراكتنا".

ويضيف Raghu Seelamsetty، المدير العام لشركة Escape Velocity: "يسعد Escape أن تكون شريكًا مع منصة Flashtalking. إن الشراكة مهيأة جيدًا للاستفادة من نمو أنشطة التلفاز المتصل بالإنترنت (CTV) ووسائل التواصل الاجتماعي في هذه الأسواق سريعة النمو. وسنتمكن بفضل تقنية Flashtalking الرائدة في السوق إلى جانب قدرات Escape في الوصول إلى السوق وتقديم الخدمة، من تقديم حلول عالمية المستوى لعملائنا.

نبذة عن منصة Flashtalking من Mediaocean

تطلق منصة Flashtalking العنان لقوة الإبداع لتحسين أداء الوسائط الإعلامية. وباعتبارنا منصة مستقلة رائدة في ما يتعلق بالتخصيص والذكاء عبر كل قنوات التسويق، فإن منصتنا Creative Ad Tech تعمل على سد الفجوة بين المواد الإبداعية والوسائط. ونحن نوفر تقنية الذكاء الاصطناعي والأتمتة لربط العمل بين الفرق لتعزيز كفاءة الإنتاج، وتعيين الإصدارات، وتوزيع المواد الإبداعية. وتعمل حلولنا على نطاق واسع عبر قنوات التلفاز المتصل بالإنترنت، والفيديو، وشاشات العرض، والشبكات الاجتماعية، والإعلانات الأصلية، والصوت، والإعلانات الرقمية في الشوارع (DOOH)، وقنوات الوسائط الإعلامية بالتجزئة. وكجزء من Mediaocean، ترتبط منصة Flashtalking بالبنية التحتية للإعلانات الأساسية في المجال من أجل التخطيط متعدد القنوات والشراء والفوترة. تفضل بزيارة الموقع flashtalking لمعرفة المزيد.

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