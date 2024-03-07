Victor AI، رئيس مجموعة Terminus Group يعلن عن حل المستوطن الجديد SPACE في قمة الويب بقطر

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تم توجيه دعوة إلى Victor AI، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Terminus Group، للحضور وإلقاء كلمة بعنوان "مدينة الذكاء الاصطناعي: المستوطن الجديد على الأرض" في قمة الويب، متحف أولمبيا التكنولوجية العالمية، في الدوحة، قطر.

شارك Victor AI أفكاره مع الجماهير الحاضرة من جميع أنحاء العالم، وتطرَّق بتعمُّق في التعقيدات المصاحبة للتطور الحضري. وألقى الضوء أيضًا على الطريقة التي استخدم بها البشر التكنولوجيا لتحويل مواطنهم من العصور القديمة إلى المجتمع الحديث، وقام بتحليل التحديات القائمة على الأرض وتلك الخاصة بالطاقة وندرة الإنتاج على سطح الأرض، وقدَّم بشكل إبداعي حلول مجموعة Terminus Group القائمة على التكنولوجيا والتعريف الأصلي للمستوطن المستقبلي: SPACE، وهي: مستدام، وملموس، ومستقل، ومخصَّص، وحيوي.

مستدام : ستتبنى المدن المستقبلية مصادر الطاقة المتجددة بشكل كامل وستطبَّق تقنيات مثل إدارة الكربون وعزل الكربون بشكل شامل لتقليل تأثير العمليات الحضرية على الطبيعة وضمان التنمية الصحية طويلة المدى للمستوطنات البشرية.

إدراكي : استنادًا إلى تقنية الذكاء الاصطناعي للأشياء، ستزوَّد الأجهزة الذكية المنتشرة في مختلف السيناريوهات الحضرية في المدن المستقبلية بقدرات إدراكية - لم يعد الأشخاص بحاجة إلى العمل الجاد للتكيُّف والاندماج في البيئة التي يعيشون فيها، وستكون المدينة قادرة على إدراك احتياجات الأشخاص والتكيُّف معها.

مستقل : ستتمكَّن مدن المستقبل عن طريق التعلُّم العميق من التعلُّم ومعرفة عادات المستخدم، وتقديم خدمات مستقلة بناءً على ردود أفعالهم في الوقت المناسب. عندما تكتشف المدينة تعرُّض أحد المستخدمين للإغماء أو حوادث مماثلة، فإنها ستطلق إنذارًا وتتصل تلقائيًا بسيارة إسعاف، مما يحسّن بشكل كبير من كفاءة إدارة الطوارئ.

مخصَّص : ستتمكَّن مدن المستقبل إزاء توفُّر بنية شبكية مبتكرة متعددة المستويات من تقديم خدمات مصمَّمة خصيصًا ومخصَّصة لكل مستخدم، بدلاً من تقديم خدمات مملة وموحَّدة. كما ستتم أيضًا مراعاة احتياجات الفئات الضعيفة والمهمشة بشكلٍ كامل.

حيوي : استنادًا إلى الميزات والقدرات الأربع وهي: مستدام، وإدراكي، ومستقل، ومخصَّص، سيتمكن الأشخاص من تبني أسلوب حياة أكثر نشاطًا وابتكارًا وأكثر حفاظًا على البيئة والاستمتاع به في مدن المستقبل.

وبما أنها الشركة الرائدة عالميًا في مجال توفير الخدمات الذكية وحلول الذكاء الاصطناعي للأشياء، طبَّقت مجموعة Terminus Group مفهوم "SPACE" المذكور أعلاه فعليًا ومكَّنت المجمعات الصناعية الذكية من دمج قدرات "SPACE" في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأستراليا والصين والعالم.

توفر مجموعة Terminus Group التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالشرق الأوسط، أكثر من 150 روبوتًا ذكيًا مدعمًا بالذكاء الاصطناعي لإنترنت الأشياء وجلبت تقنيات المدن الذكية إلى أكبر معرض ألا وهو Expo2020 دبي على الإطلاق، والذي يخدم ما يقرب من 30 مليون زيارة دولية وأكثر من 100 بلد، مع عرض قدرة مخصَّصة ومبتكرة ومنخفضة الكربون لمنطقة مستقبلية.

يرى Victor AI، أن مجموعة Terminus Group تعاونت مع شركاء من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وأوروبا، لتقدم للعالم جيلاً جديدًا من الحلول لـ "Eden الرقمية والمستدامة" مع الترويج المستمر لتطوير مدن مستقبلية خضراء ومبتكرة استنادًا إلى مفهوم "SPACE".

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