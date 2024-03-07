Victor AI، رئيس مجموعة Terminus Group يعلن عن حل المستوطن الجديد SPACE في قمة الويب بقطر

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- تم توجيه دعوة إلى Victor AI، المؤسس والرئيس التنفيذي لمجموعة Terminus Group، للحضور وإلقاء كلمة بعنوان "مدينة الذكاء الاصطناعي: المستوطن الجديد على الأرض" في قمة الويب، متحف أولمبيا التكنولوجية العالمية، في الدوحة، قطر.
شارك Victor AI أفكاره مع الجماهير الحاضرة من جميع أنحاء العالم، وتطرَّق بتعمُّق في التعقيدات المصاحبة للتطور الحضري. وألقى الضوء أيضًا على الطريقة التي استخدم بها البشر التكنولوجيا لتحويل مواطنهم من العصور القديمة إلى المجتمع الحديث، وقام بتحليل التحديات القائمة على الأرض وتلك الخاصة بالطاقة وندرة الإنتاج على سطح الأرض، وقدَّم بشكل إبداعي حلول مجموعة Terminus Group القائمة على التكنولوجيا والتعريف الأصلي للمستوطن المستقبلي: SPACE، وهي: مستدام، وملموس، ومستقل، ومخصَّص، وحيوي.
مستدام : ستتبنى المدن المستقبلية مصادر الطاقة المتجددة بشكل كامل وستطبَّق تقنيات مثل إدارة الكربون وعزل الكربون بشكل شامل لتقليل تأثير العمليات الحضرية على الطبيعة وضمان التنمية الصحية طويلة المدى للمستوطنات البشرية.
إدراكي : استنادًا إلى تقنية الذكاء الاصطناعي للأشياء، ستزوَّد الأجهزة الذكية المنتشرة في مختلف السيناريوهات الحضرية في المدن المستقبلية بقدرات إدراكية - لم يعد الأشخاص بحاجة إلى العمل الجاد للتكيُّف والاندماج في البيئة التي يعيشون فيها، وستكون المدينة قادرة على إدراك احتياجات الأشخاص والتكيُّف معها.
مستقل : ستتمكَّن مدن المستقبل عن طريق التعلُّم العميق من التعلُّم ومعرفة عادات المستخدم، وتقديم خدمات مستقلة بناءً على ردود أفعالهم في الوقت المناسب. عندما تكتشف المدينة تعرُّض أحد المستخدمين للإغماء أو حوادث مماثلة، فإنها ستطلق إنذارًا وتتصل تلقائيًا بسيارة إسعاف، مما يحسّن بشكل كبير من كفاءة إدارة الطوارئ.
مخصَّص : ستتمكَّن مدن المستقبل إزاء توفُّر بنية شبكية مبتكرة متعددة المستويات من تقديم خدمات مصمَّمة خصيصًا ومخصَّصة لكل مستخدم، بدلاً من تقديم خدمات مملة وموحَّدة. كما ستتم أيضًا مراعاة احتياجات الفئات الضعيفة والمهمشة بشكلٍ كامل.
حيوي : استنادًا إلى الميزات والقدرات الأربع وهي: مستدام، وإدراكي، ومستقل، ومخصَّص، سيتمكن الأشخاص من تبني أسلوب حياة أكثر نشاطًا وابتكارًا وأكثر حفاظًا على البيئة والاستمتاع به في مدن المستقبل.
وبما أنها الشركة الرائدة عالميًا في مجال توفير الخدمات الذكية وحلول الذكاء الاصطناعي للأشياء، طبَّقت مجموعة Terminus Group مفهوم "SPACE" المذكور أعلاه فعليًا ومكَّنت المجمعات الصناعية الذكية من دمج قدرات "SPACE" في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا وأستراليا والصين والعالم.
توفر مجموعة Terminus Group التي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالشرق الأوسط، أكثر من 150 روبوتًا ذكيًا مدعمًا بالذكاء الاصطناعي لإنترنت الأشياء وجلبت تقنيات المدن الذكية إلى أكبر معرض ألا وهو Expo2020 دبي على الإطلاق، والذي يخدم ما يقرب من 30 مليون زيارة دولية وأكثر من 100 بلد، مع عرض قدرة مخصَّصة ومبتكرة ومنخفضة الكربون لمنطقة مستقبلية.
يرى Victor AI، أن مجموعة Terminus Group تعاونت مع شركاء من منطقة دول مجلس التعاون الخليجي وجنوب شرق آسيا وأفريقيا وأوروبا، لتقدم للعالم جيلاً جديدًا من الحلول لـ "Eden الرقمية والمستدامة" مع الترويج المستمر لتطوير مدن مستقبلية خضراء ومبتكرة استنادًا إلى مفهوم "SPACE".
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