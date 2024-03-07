اختيار Kioxia ضمن نسخة 2024 من Clarivate Top 100 Global Innovatorstm‎

(MENAFN
- AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- حصلت Kioxia Corporation على جائزة Clarivate Top 100 Global InnovatorsTM لعام 2024، وهي جائزة تُمنح للشركات العالمية الأكثر إسهامًا في مجال الابتكار من شركة Clarivate Plc. هذه هي المرة الثالثة التي تحصل فيها شركة Kioxia على هذه الجائزة المرموقة تقديرًا لإنجازاتها في مجال الملكية الفكرية.
جرى تقديم جوائز Clarivate Top 100 Global InnovatorsTM لعام 2024 إلى الشركات والمنظمات الأكثر إسهامًا في مجال الابتكار في العالم، بناءً على تحليلات الملكية التي تجريها Clarivate على اتجاهات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع. وقد تم تحديث المنهجية لعام 2022، إذ يركز النموذج الجديد لقياس الابتكار على الأداء العالي المتسق ونطاق الابتكار، حيث تتنافس كل الأفكار بالتساوي.
بناءً على مهمتها المتمثلة في شعار "الارتقاء بالعالم عن طريق "الذاكرة""، ستعمل شركة Kioxia على استشراف حقبة جديدة من الذاكرة بالاستعانة بتقنيتها المبتكرة بغية تعزيز تطوير البحث والتكنولوجيا الذي يدعم المجتمع الرقمي في المستقبل. ولا تدخر شركة Kioxia جهدًا في حماية الملكية الفكرية واستخدامها بفعالية وتطوير المبادرات استباقيًا بهدف تعزيز القدرة التنافسية لأعمال الذاكرة ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD).
تطوير التكنولوجيا والملكية الفكرية في Kioxia
بصفتها شركة رائدة في مجال تقنيات الذاكرة الوميضية ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD)، تلتزم شركة Kioxia بدعم أحدث الأبحاث وأحدث آليات التطوير. واعتبارًا من ديسمبر 2023، حملنا أكثر من 13,000 براءة اختراع مسجلة في كل أنحاء العالم.
لمزيد من المعلومات عن Top 100 Global InnovatorsTM لعام 2024، الرجاء زيارة
بيان Clarivate الصحفي
نبذة عن Kioxia
تعد Kioxia شركة رائدة عالميًا في حلول الذاكرة متخصصة في تطوير الذاكرة الوميضية ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSDs). وفي أبريل 2017، انفصلت شركة Toshiba Memory (الاسم السابق للشركة) عن شركة Toshiba Corporation التي اخترعت الذاكرة الوميضية NAND في عام 1987. كما تلتزم شركة Kioxia بالارتقاء بالعالم عن طريق الذاكرة بتوفيرها منتجات وخدمات وأنظمة توفر خيارات وافرة للعملاء وخدمات قيمة قائمة على الذاكرة للمجتمع. هذا، وتعمل BiCS FLASHTM، تقنية الذاكرة الوميضية الثلاثية الأبعاد من Kioxia، على تشكيل مستقبل التخزين في التطبيقات العالية الكثافة، بما في ذلك الهواتف الذكية المتقدمة وأجهزة الكمبيوتر ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSDs) والسيارات ومراكز البيانات.
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