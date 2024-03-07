اختيار Kioxia ضمن نسخة 2024 من Clarivate Top 100 Global Innovatorstm‎

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- حصلت Kioxia Corporation على جائزة Clarivate Top 100 Global InnovatorsTM‎ لعام 2024، وهي جائزة تُمنح للشركات العالمية الأكثر إسهامًا في مجال الابتكار من شركة Clarivate Plc. هذه هي المرة الثالثة التي تحصل فيها شركة Kioxia على هذه الجائزة المرموقة تقديرًا لإنجازاتها في مجال الملكية الفكرية.

جرى تقديم جوائز Clarivate Top 100 Global InnovatorsTM‎ لعام 2024 إلى الشركات والمنظمات الأكثر إسهامًا في مجال الابتكار في العالم، بناءً على تحليلات الملكية التي تجريها Clarivate على اتجاهات الملكية الفكرية وبراءات الاختراع. وقد تم تحديث المنهجية لعام 2022، إذ يركز النموذج الجديد لقياس الابتكار على الأداء العالي المتسق ونطاق الابتكار، حيث تتنافس كل الأفكار بالتساوي.

بناءً على مهمتها المتمثلة في شعار "الارتقاء بالعالم عن طريق "الذاكرة""، ستعمل شركة Kioxia على استشراف حقبة جديدة من الذاكرة بالاستعانة بتقنيتها المبتكرة بغية تعزيز تطوير البحث والتكنولوجيا الذي يدعم المجتمع الرقمي في المستقبل. ولا تدخر شركة Kioxia جهدًا في حماية الملكية الفكرية واستخدامها بفعالية وتطوير المبادرات استباقيًا بهدف تعزيز القدرة التنافسية لأعمال الذاكرة ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD).

تطوير التكنولوجيا والملكية الفكرية في Kioxia

بصفتها شركة رائدة في مجال تقنيات الذاكرة الوميضية ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSD)، تلتزم شركة Kioxia بدعم أحدث الأبحاث وأحدث آليات التطوير. واعتبارًا من ديسمبر 2023، حملنا أكثر من 13,000 براءة اختراع مسجلة في كل أنحاء العالم.

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بيان Clarivate الصحفي



نبذة عن Kioxia

تعد Kioxia شركة رائدة عالميًا في حلول الذاكرة متخصصة في تطوير الذاكرة الوميضية ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSDs). وفي أبريل 2017، انفصلت شركة Toshiba Memory (الاسم السابق للشركة) عن شركة Toshiba Corporation التي اخترعت الذاكرة الوميضية NAND في عام 1987. كما تلتزم شركة Kioxia بالارتقاء بالعالم عن طريق الذاكرة بتوفيرها منتجات وخدمات وأنظمة توفر خيارات وافرة للعملاء وخدمات قيمة قائمة على الذاكرة للمجتمع. هذا، وتعمل BiCS FLASHTM‎، تقنية الذاكرة الوميضية الثلاثية الأبعاد من Kioxia، على تشكيل مستقبل التخزين في التطبيقات العالية الكثافة، بما في ذلك الهواتف الذكية المتقدمة وأجهزة الكمبيوتر ومحركات الأقراص ذات الحالة الصلبة (SSDs) والسيارات ومراكز البيانات.

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