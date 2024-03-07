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المياه الوطنية تُوزّع أكثر من 9.7 ملايين م3 من المياه يوميًا لجميع مناطق المملكة

3/7/2024 4:34:44 AM
(MENAFN- Al Watan) أكملت شركة المياه الوطنية استعداداتها لموسم شهر رمضان المبارك، إذ ستوزع خلال الفترة المقبلة نحو ما يزيد على (9.7) ملايين متر مكعب يوميًا في جميع مناطق المملكة ومدنها، بهدف توفير أكبر كمية من المياه لأهالي المناطق وزوارها خلال شهر رمضان الذي عادة يشهد ارتفاعًا ملموسًا في الطلب على المياه.
وبيّنت الشركة أنها استعدت منذ وقت مبكر بخطة تشغيلية لإدارة المياه وتوزيعها تضمن - بمشيئة الله - استمرار تقديم الخدمة بالشكل الأمثل، مشيرة إلى أن خطة العمل تضمنت تجهيز القوى البشرية العاملة في مراكز خدمات العملاء التي ستعمل بشكل مستمر لخدمتهم وتلبية متطلباتهم، لافتًة إلى أن خطة موسم رمضان لهذا العام تضمنت تخصيص فرق للتشغيل والصيانة، مجهزة بمعدات وآليات حديثة لمباشرة حالات الطوارئ والأعطال الفنية، علاوة على تجهيز محطات التعبئة "الأشياب" ومحتوياتها بمختلف مدن المملكة ومحافظات.
وقالت: "من ضمن الاستعدادات والجاهزية التامة للشركة استقبال طلبات العملاء من خلال قنواتنا الرقمية المتمثلة في تطبيق المياه الوطنية على الهواتف الذكية، أو من خلال الفرع الإلكتروني com ، إضافة إلى رقم الاتصال الموحد (8004411110 ) لخدمات المياه في جميع مناطق المملكة على مدار الـ 24 ساعة لاستقبال البلاغات، وتمريرها إلى فرق الصيانة التي ستعمل على مدار الساعة لضمان معالجتها في الوقت المناسب -بإذن الله-".
وأوضحت أنّ هناك تنسيق مباشر ومستمر مع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة الشريك الرئيس لإنتاج المياه في المملكة، وذلك لتوزيع حصص المدن من المياه المحلاة، وضمان استمراريتها خلال شهر رمضان.

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