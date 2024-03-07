راين أول منتج ذكاء اصطناعي يجيب على استفسارات سوق العمل العالمي

(MENAFN
- Al Watan) تشارك شركة تكامل القابضة في مؤتمر ليب التقني 2024 كراعي استراتيجي للمؤتمر، حيث استعرضت تكامل أبرز منتجاتها وخدماتها للقطاعات المختلفة التي تعمل مع رؤية المملكة 2030 في التمكين وصناعة التغيير في المجال الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة العربية السعودية.
وعبر جناحها الذي يضم عدداً من المنصات والمنتجات الخاصة بها تقدم تكامل القابضة أكثر من 40 منتجاً وخدمة لجميع القطاعات الحيوية في المملكة، وشاركت تكامل لاول مرة منتجها للذكاء الاصطناعي " راين" المتخصص في مجال سوق العمل المحلي والدولي، حيث أن آلية عمل " رايان" هي تقديم استشارات وتوصيات في كل مايتعلق باسواق العمل.
وفي أولى أيام مؤتمر ليب اطلقت شركة تكامل القابضة صندوقها الاستثماري "تكامل فينتشر" برأس مال قدره 53 مليون دولار، بهدف الاستثمار في الشركات الناشئة والواعدة وتحويلهم إلى شركات قيادية في مجال التقنية، كما تدعم شركات المحفظة في تطوير الاعمال والوصول إلى موارد تكامل وخبراتها وشبكة أعمالها.
وتواجدت في الجناح أكاديمية تكامل وهي اكاديمية معنية بتاهيل وتدريب الكوادر البشرية سواء من هم على رأس العمل أو الراغبين في التدريب من حديثي التخرج لتاهيلهم للدخول لسوق العمل بالتعاون مع شركات عالمية كبرى.
بينما استعرضت تكامل المدن الذكية دورها في تمكين التحول الرقمي والاستراتيجيات الوطنية المختلفة عبر تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي كالتفتيش الذكي للمدن والتي تم استعراض تلك التقنيات في جناح تكامل.
وتستعرض منصة قوى انجازات خدماتها لأكثر من مليون ونصف المليون منشأة بالسوق السعودي، فيما يقدم برنامج أجير جهوده لتمكين المنشآت وحصولها على الحلول البديلة للاستقدام والاستفادة من القوى العاملة المتواجدة بالسوق السعودي.
جدير بالذكر أن شركة تكامل القابضة بشعارها "ابتكارات جوهرها الفرد". تعمل من أجل إيجاد حلول شاملة للجهات الحكومية، وشبه الحكومية، وقطاع الأعمال الخاص الربحي، وغير الربحي، وتساهم في التطور الاجتماعي والاقتصادي من خلال خلق بيئة محفزة بإطلاق المواهب البشرية.
يًشار إلى أن "تكامل القابضة" تعمل على تطوير تقنيات مرنة وسهلة الاستخدام تتميز بقدرتها على التكيف مع سيناريوهات متنوعة وتوفير تجربة مستخدم استثنائية لضمان تحقيق أقصى درجات أنسنة التقنية لكل فرد، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، من ضمنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث ساهمت مع الوزارة في توفير تجربة رقمية مميزة لدعم أصحاب الأعمال والقوى العاملة من خلال عدد من المنصات مثل قوى، وأجير، ومساند.
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