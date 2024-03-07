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راين أول منتج ذكاء اصطناعي يجيب على استفسارات سوق العمل العالمي

3/7/2024 4:34:44 AM
(MENAFN- Al Watan) تشارك شركة تكامل القابضة في مؤتمر ليب التقني 2024 كراعي استراتيجي للمؤتمر، حيث استعرضت تكامل أبرز منتجاتها وخدماتها للقطاعات المختلفة التي تعمل مع رؤية المملكة 2030 في التمكين وصناعة التغيير في المجال الاقتصادي والاجتماعي بالمملكة العربية السعودية.
وعبر جناحها الذي يضم عدداً من المنصات والمنتجات الخاصة بها تقدم تكامل القابضة أكثر من 40 منتجاً وخدمة لجميع القطاعات الحيوية في المملكة، وشاركت تكامل لاول مرة منتجها للذكاء الاصطناعي " راين" المتخصص في مجال سوق العمل المحلي والدولي، حيث أن آلية عمل " رايان" هي تقديم استشارات وتوصيات في كل مايتعلق باسواق العمل.
وفي أولى أيام مؤتمر ليب اطلقت شركة تكامل القابضة صندوقها الاستثماري "تكامل فينتشر" برأس مال قدره 53 مليون دولار، بهدف الاستثمار في الشركات الناشئة والواعدة وتحويلهم إلى شركات قيادية في مجال التقنية، كما تدعم شركات المحفظة في تطوير الاعمال والوصول إلى موارد تكامل وخبراتها وشبكة أعمالها.
وتواجدت في الجناح أكاديمية تكامل وهي اكاديمية معنية بتاهيل وتدريب الكوادر البشرية سواء من هم على رأس العمل أو الراغبين في التدريب من حديثي التخرج لتاهيلهم للدخول لسوق العمل بالتعاون مع شركات عالمية كبرى.
بينما استعرضت تكامل المدن الذكية دورها في تمكين التحول الرقمي والاستراتيجيات الوطنية المختلفة عبر تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي كالتفتيش الذكي للمدن والتي تم استعراض تلك التقنيات في جناح تكامل.
وتستعرض منصة قوى انجازات خدماتها لأكثر من مليون ونصف المليون منشأة بالسوق السعودي، فيما يقدم برنامج أجير جهوده لتمكين المنشآت وحصولها على الحلول البديلة للاستقدام والاستفادة من القوى العاملة المتواجدة بالسوق السعودي.
جدير بالذكر أن شركة تكامل القابضة بشعارها "ابتكارات جوهرها الفرد". تعمل من أجل إيجاد حلول شاملة للجهات الحكومية، وشبه الحكومية، وقطاع الأعمال الخاص الربحي، وغير الربحي، وتساهم في التطور الاجتماعي والاقتصادي من خلال خلق بيئة محفزة بإطلاق المواهب البشرية.
يًشار إلى أن "تكامل القابضة" تعمل على تطوير تقنيات مرنة وسهلة الاستخدام تتميز بقدرتها على التكيف مع سيناريوهات متنوعة وتوفير تجربة مستخدم استثنائية لضمان تحقيق أقصى درجات أنسنة التقنية لكل فرد، وذلك بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية، من ضمنها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية حيث ساهمت مع الوزارة في توفير تجربة رقمية مميزة لدعم أصحاب الأعمال والقوى العاملة من خلال عدد من المنصات مثل قوى، وأجير، ومساند.

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