طرق للتخفيف من آلام الظهر دون اللجوء إلى المسكنات

MENAFN - Al Watan) في ظل شيوع آلام الظهر عند البالغين، يبحث العديد عن طرق لتخفيف الألم دون اللجوء في كل مرة إلى الأدوية والمسكنات.

وبيّن الأستاذ المشارك في جراحة العظام وإعادة التأهيل بكلية الطب التابعة بجامعة ييل بولاية كونيتيكت، بيتر وانغ، إن "آلام الظهر منتشرة في كل مكان في مجتمعنا، خاصة بين كبار السن".

وقال أن حوالي 39 % من البالغين و45 % من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق، قد عانوا من آلام الظهر خلال آخر 3 أشهر، وذلك فقا لتقرير صدر عام 2021 عن المركز الوطني للإحصاءات الصحية.

وفي نفس الصدد وجدت مراجعة نُشرت عام 2022 في دورية "جورنال أوف بين" أن حوالي 36 % من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة.

تابع وانغ: " أن هذه الآلام عادة ما تكون بسبب التغيرات التنكسية التي تتفاقم مع التقدم في العمر، مثل هشاشة العظام أو تآكل أقراص العمود الفقري".

مع هذا، قال أخصائي العمود الفقري في كليفلاند كلينك، خالد حمزة أن هناك علاجات فعالة لآلام الظهر معظمها لا يتطلب أدوية.

وبالرغم من أن التمارين الرياضية قد لا تكون جذابة عند الشعور بآلام الظهر، فإن البقاء نشطا يمكن أن يساعد في تقليل الألم ومنعه في المستقبل وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

كما أوضحت أخصائية العلاج الطبيعي، كولين لو: أن الحركة تزيد من تدفق الدم إلى أنسجة العمود الفقري والمفاصل، مما يساعد على الشعور بالتحسن".

وأضافت أن المسبح هو المكان الجيد للبدء، بممارسة التمارين الرياضية حتى لو كان لمجرد المشي فيه، موضحة: "بمجرد أن يدرك الناس أنهم يستطيعون ممارسة النشاط دون ألم، فإن ذلك يمنحهم الثقة للقيام بالأشياء عندما يكونون خارج الماء".

كما يوصي بعض الأطباء بالعلاج عن طريق الحوار، وذلك بهدف المساهمة في تغيير ردة الفعل تجاه الألم، والتشجيع على وضع أهداف تتعلق بنشاط وحركة الشخص، والعمل على تحقيقها.

فعلى سبيل المثال، أشارت دراسة صغيرة أجريت عام 2021 ونشرت في مجلة "Pain Reports"، إلى أن علاجات التوتر قد تساهم في تخفيف الألم، بحسب الصحيفة.

وقال خالد: " أنيعد ذلك خيارا جيدا للمرضى الذين جربوا علاجات أخرى مثل العلاج الطبيعي، لكنهم لم يحصلوا على الراحة".

كما أنه من المهم كذلك التعامل مع الضغوطات اليومية والحصول على قسط كافٍ من النوم، بحسب ما قال جراح العمود الفقري المتقاعد ومؤلف كتاب "العودة إلى السيطرة" : خريطة طريق الجراح للخروج من الألم المزمن" ديفيد هانسكوم.

أيضا تُستخدم في بعض الأحيان العديد من العلاجات التكميلية لآلام أسفل الظهر المزمنة، والتي تشمل التدليك وتقويم العمود الفقري (حيث يقوم المعالج بتقويم العمود الفقري بتحريك مفاصله إلى ما هو أبعد من نطاق حركتها الطبيعي)، بالإضافة إلى الوخز بالإبر حيث يتم إدخال إبر دقيقة جدا في نقاط محددة من الجسم.

ويمكن استخدام الكمادات الدافئة على منطقة الألم لمدة 15 إلى 20 دقيقة في المرة الواحدة،عدة مرات يوميا.