طرق للتخفيف من آلام الظهر دون اللجوء إلى المسكنات

(MENAFN
- Al Watan) في ظل شيوع آلام الظهر عند البالغين، يبحث العديد عن طرق لتخفيف الألم دون اللجوء في كل مرة إلى الأدوية والمسكنات.
وبيّن الأستاذ المشارك في جراحة العظام وإعادة التأهيل بكلية الطب التابعة بجامعة ييل بولاية كونيتيكت، بيتر وانغ، إن "آلام الظهر منتشرة في كل مكان في مجتمعنا، خاصة بين كبار السن".
وقال أن حوالي 39 % من البالغين و45 % من الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عاما فما فوق، قد عانوا من آلام الظهر خلال آخر 3 أشهر، وذلك فقا لتقرير صدر عام 2021 عن المركز الوطني للإحصاءات الصحية.
وفي نفس الصدد وجدت مراجعة نُشرت عام 2022 في دورية "جورنال أوف بين" أن حوالي 36 % من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 60 عاما فما فوق يعانون من آلام أسفل الظهر المزمنة.
تابع وانغ: " أن هذه الآلام عادة ما تكون بسبب التغيرات التنكسية التي تتفاقم مع التقدم في العمر، مثل هشاشة العظام أو تآكل أقراص العمود الفقري".
مع هذا، قال أخصائي العمود الفقري في كليفلاند كلينك، خالد حمزة أن هناك علاجات فعالة لآلام الظهر معظمها لا يتطلب أدوية.
وبالرغم من أن التمارين الرياضية قد لا تكون جذابة عند الشعور بآلام الظهر، فإن البقاء نشطا يمكن أن يساعد في تقليل الألم ومنعه في المستقبل وفقا لصحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.
كما أوضحت أخصائية العلاج الطبيعي، كولين لو: أن الحركة تزيد من تدفق الدم إلى أنسجة العمود الفقري والمفاصل، مما يساعد على الشعور بالتحسن".
وأضافت أن المسبح هو المكان الجيد للبدء، بممارسة التمارين الرياضية حتى لو كان لمجرد المشي فيه، موضحة: "بمجرد أن يدرك الناس أنهم يستطيعون ممارسة النشاط دون ألم، فإن ذلك يمنحهم الثقة للقيام بالأشياء عندما يكونون خارج الماء".
كما يوصي بعض الأطباء بالعلاج عن طريق الحوار، وذلك بهدف المساهمة في تغيير ردة الفعل تجاه الألم، والتشجيع على وضع أهداف تتعلق بنشاط وحركة الشخص، والعمل على تحقيقها.
فعلى سبيل المثال، أشارت دراسة صغيرة أجريت عام 2021 ونشرت في مجلة "Pain Reports"، إلى أن علاجات التوتر قد تساهم في تخفيف الألم، بحسب الصحيفة.
وقال خالد: " أنيعد ذلك خيارا جيدا للمرضى الذين جربوا علاجات أخرى مثل العلاج الطبيعي، لكنهم لم يحصلوا على الراحة".
كما أنه من المهم كذلك التعامل مع الضغوطات اليومية والحصول على قسط كافٍ من النوم، بحسب ما قال جراح العمود الفقري المتقاعد ومؤلف كتاب "العودة إلى السيطرة" : خريطة طريق الجراح للخروج من الألم المزمن" ديفيد هانسكوم.
أيضا تُستخدم في بعض الأحيان العديد من العلاجات التكميلية لآلام أسفل الظهر المزمنة، والتي تشمل التدليك وتقويم العمود الفقري (حيث يقوم المعالج بتقويم العمود الفقري بتحريك مفاصله إلى ما هو أبعد من نطاق حركتها الطبيعي)، بالإضافة إلى الوخز بالإبر حيث يتم إدخال إبر دقيقة جدا في نقاط محددة من الجسم.
ويمكن استخدام الكمادات الدافئة على منطقة الألم لمدة 15 إلى 20 دقيقة في المرة الواحدة،عدة مرات يوميا.
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