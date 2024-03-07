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جامعة طيبة وهيئة تقويم التعليم والتدريب توقعان اتفاقية تنفيذ دراسات تقويمية لـ 7 برامج أكاديمية

3/7/2024 4:34:43 AM
(MENAFN- Al Watan) وقعت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم، اتفاقية تعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي؛ لتنفيذ الدراسات التقويمية لـ 7 برامج أكاديمية من برامج الجامعة.
وقع الاتفاقية وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور جمال المرعشي، ومدير عام الاعتماد البرامجي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور بندر عبدالرحمن الخيّال.
ويستمر العمل بالاتفاقية لمدة سنتين، حيث سيتم تنفيذ الدراسات التقويمية لسبعة برامج أكاديمية من برامج جامعة طيبة، وتتضمن آلية تحديد البرنامج الأكاديمي، والبرنامج الزمني لتنفيذ الدراسة التقويمية.

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