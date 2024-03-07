جامعة طيبة وهيئة تقويم التعليم والتدريب توقعان اتفاقية تنفيذ دراسات تقويمية لـ 7 برامج أكاديمية

(MENAFN
- Al Watan) وقعت جامعة طيبة بالمدينة المنورة اليوم، اتفاقية تعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلة في المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي؛ لتنفيذ الدراسات التقويمية لـ 7 برامج أكاديمية من برامج الجامعة.
وقع الاتفاقية وكيل الجامعة للشؤون الأكاديمية الدكتور جمال المرعشي، ومدير عام الاعتماد البرامجي للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور بندر عبدالرحمن الخيّال.
ويستمر العمل بالاتفاقية لمدة سنتين، حيث سيتم تنفيذ الدراسات التقويمية لسبعة برامج أكاديمية من برامج جامعة طيبة، وتتضمن آلية تحديد البرنامج الأكاديمي، والبرنامج الزمني لتنفيذ الدراسة التقويمية.
MENAFN07032024000089011017ID1107946738
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.