الدولار ينخفض ​​مع عوائد سندات الخزانة بعد تصريحات باول عن الفائدة

MENAFN - Al-Borsa News) تراجع الدولار يوم الخميس وسجل أدنى مستوى في شهر مقابل الين مع تركيز المتعاملين على ترجيحات بأن أسعار الفائدة الأمريكية ستنخفض هذا العام، حتى بعد البيانات التي أظهرت بعض الصعود المفاجئ في التضخم.

وفي شهادته أمام المشرعين يوم الأربعاء، قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) جيروم باول إن تخفيضات أسعار الفائدة“ستكون مواتية على الأرجح” في وقت لاحق من هذا العام“إذا تطور الاقتصاد على نطاق واسع كما هو متوقع” وبمجرد أن يصبح المسؤولون أكثر ثقة في أن التضخم سيتباطأ بشكل مطرد.

موضوعاتالأسهم الأوروبية تنخفض قبيل اجتماع البنك المركزي أرامكو السعودية وأدنوك تجريان محادثات للاستثمار في مشروعات للغاز الطبيعي المسال بالولايات المتحدة إنتل بصدد تلقي 3.5 مليار دولار لإنتاج رقائق للجيش الأمريكي

وقادت هذه التصريحات، إلى جانب بيانات صدرت يوم الأربعاء وعكست ضعفا في سوق العمل، إلى انخفاض عوائد سندات الخزانة الأمريكية، مما أدى بدوره إلى انخفاض العملة الأمريكية على نطاق واسع.

ومقابل الين، وصل الدولار إلى أدنى مستوى في شهر تقريبا عند 148.94 في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الخميس.

واستقر اليورو والجنيه الإسترليني قرب أعلى مستوياتهما في شهر واللذان سجلاها في الجلسة السابقة ووصلا في أحدث التداولات إلى 1.0902 دولار و1.2738 دولار على التوالي.

وزاد الدولار النيوزيلندي 0.05% إلى 0.6133 دولار أمريكي، وصعد الدولار الأسترالي 0.11% إلى 0.6572 دولار.





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