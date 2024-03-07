تأثير متباين لرفع الفائدة وتحرير سعر الصرف على القطاع العقارى

اتفق خبراء ومتعاملون بقطاعى التطوير العقارى والمقاولات، أن تحرير سعر الصرف ورفع سعر الفائدة سوف يساهم فى استقرار أسعار مواد البناء وبالتالى انخفاض تكلفة تنفيذ المشروعات العقاريةولكنهم أكدوا أيضًا أن رفع الفائدة يحمل شركات المقاولات أعباء مالية كبيرة فى ظل اعتماد شريحة كبيرة منها على القروض البنكية لتمويل تنفيذ مشروعاتها.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى ، فى اجتماعها الاستثنائى أمس الأربعاء، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

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وقال المهندس هانى العسال، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إن السوق العقارى شهد زيادات سعرية كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار مدخلات عملية البناء والتشييد، من مواد خام محلية ومستوردة.

وأضاف العسال، أن نحو 80% من مدخلات عملية البناء والتشييد تعتمد على الاستيراد وبالتالى تتأثر بشكل كبير بتغير سعر صرف الدولار فى السوق.

وتوقع استقرار سعر الصرف خلال الفترة القادمة وبالتالى استقرار أسعار مواد البناء، مما يجعل الرؤية أكثر وضوحا أمام المطور العقارى.

وقال أسامة سعد الدين، المدير التنفيذى لغرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، إنه لا يمكن تحديد تأثير تحرير سعر الصرف ورفع الفائدة على صناعة التطوير العقارى خلال الوقت الحالى، لافتا إلى أن التأثير على العقارات لن يكون بهذه السرعة، ويحتاج لفترة زمنية لا تقل عن 10 أيام لاستيعاب التغيرات الجديدة.

وأضاف أن طرح شهادات ادخار جديدة بعائد يصل 30% يجذب العملاء الذين يفضلون الحصول على عائد بدون أى مخاطرة، لكن يظل العقار هو الأفضل والأعلى عائدا على الاستثمار.

وتوقع أمجد حسانين، وكيل غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات، أن يستقر سعر الدولار عند سعر أقل من القيمة التى تم تسعير العقارات بها خلال الفترة الماضية، مما يؤدى إلى انخفاض تكلفة الإنشاءات.

وأضاف أن وجود سعر موحد للدولار أمرا إيجابيا للسوق العقارى، حتى تستطيع الشركات التسعير، وتستأنف طرح مشروعات جديدة.

وأوضح أن السوق العقارى فى حالة انتظار لاستقرار سعر الدولار الذى قد يستغرق عدة أيام، حتى تستطيع الشركات حساب تكلفة الإنشاءات ونسبة الزيادة فى أسعار البيع.

وقال المهندس شمس الدين يوسف، رئيس شركة الشمس للمقاولات، إن ارتفاع سعر الفائدة 6% يمثل أزمة لشركات المقاولات، خاصة أن الغالبية منها تعتمد على التسهيلات البنكية.

وأضاف يوسف، أن عقود شركات المقاولات طويلة الأجل وتتراوح من عامين إلى 3 أعوام، وتحصل الشركات على قروض مالية من البنوك لتنفيذ كل مشروع.

وأوضح أن الشركات حصلت على تسهيلات بنكية بفائدة 13% ثم وصلت إلى 21% وفق الزيادة المعلنة خلال الشهر الماضى، والزيادة الجديدة تحمل الشركات أعباء مالية جديدة.

وقال يوسف، إنه سيتم عقد اجتماع فى اتحاد المقاولين من أجل مخاطبة وزارة الإسكان ولجنة التعويضات، لتوفير تيسيرات جديدة للشركات.

وقال محمد لقمة، رئيس مجلس إدارة شركة ديتيلز للمقاولات، إن قرار رفع الفائدة سينعكس بشكل سلبى على قطاع المقاولات، وستواجه شريحة كبيرة من شركات المقاولات أزمة حقيقية.

وأضاف أن قطاع المقاولات يعتمد على التسهيلات البنكية بشكل أساسى مما يخلق أزمة فى تمويل المشروعات مهما كانت نسبة الربح.