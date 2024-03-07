تجارة الصين تتجاوز التوقعات في يناير وفبراير في مؤشر على تعافي التجارة العالمية

MENAFN - Al-Borsa News) تجاوز نمو الصادرات والواردات الصينية خلال شهري يناير وفبراير التوقعات، مما يعكس تحسن التجارة العالمية ويعطي إشارة مشجعة لواضعي السياسات بعد التباطؤ الذي طال أمده في قطاع التصنيع وشكل عبئا على الاقتصاد.

وأظهرت بيانات للجمارك الصينية اليوم الخميس أن صادرات الصين في الشهرين جاءت أعلى بواقع 7.1% عن العام السابق، متجاوزة النمو الذي توقعه الخبراء في استطلاع لرويترز عند 1.9%. وارتفعت الواردات 3.5% مقارنة بتوقعات بصعود 1.5%.

موضوعاتالأسهم الأوروبية تنخفض قبيل اجتماع البنك المركزي أرامكو السعودية وأدنوك تجريان محادثات للاستثمار في مشروعات للغاز الطبيعي المسال بالولايات المتحدة إنتل بصدد تلقي 3.5 مليار دولار لإنتاج رقائق للجيش الأمريكي

ونشرت الجمارك بيانات تجارية مجمعة لشهري يناير وفبراير لتخفيف التشوهات الناجمة عن تغير موعد احتفالات السنة القمرية الجديدة، والتي جاءت هذا العام في فبراير.

وأعلن رئيس الوزراء لي كه تشيانغ يوم الثلاثاء أن النمو المستهدف لعام 2024 يبلغ حوالي خمسة بالمئة ووعد بتحويل نموذج التنمية الاقتصادية بالبلاد.

وسجل ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا دون المستوى خلال العام الماضي وسط أزمة عقارية وإحجام المستهلكين عن الإنفاق وسحب شركات جنبية استثماراتها وتكبد المصنّعين للمصاعب من أجل العثور على مشترين. كما تواجه الحكومات المحلية أعباء ديون ضخمة.

ونما الفائض التجاري للصين إلى 125.16 مليار دولار، مقارنة مع توقعات عند 103.7 مليار دولار في الاستطلاع و75.3 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول.





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