الأهلى للصرافة: 26 مليار جنيه حصيلة تنازلات أمس من العملات الأجنبية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت حصيلة تنازلات الأفراد عن العملات الأجنبية المختلفة لشركة الأهلى للصرافة أمس الأربعاء لتتجاوز 26 مليار جنيه، وفقاً لما قاله عبد المجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للصرافة.
وأوضح محيى الدين، أن هذا الرقم يمثل أكبر حصيلة للتنازلات خلال عام كامل، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الماضية كان الحصيلة اليومية تمثل أقل من 10% من هذا الرقم، متوقعا زيادة حصيلة التنازلات خلال الفترة القادمة.
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ويبلغ عدد فروع شركة الأهلى للصرافة نحو 89 فرعاً على مستوى الجمهوية.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى أمس الأربعاء، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وارتفع سعر الدولار الأمريكى لدى البنك المركزى المصرى أمس، ليسجل 49.43 جنيهًا للشراء، و49.57 جنيهًا للبيع.
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