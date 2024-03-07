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الأهلى للصرافة: 26 مليار جنيه حصيلة تنازلات أمس من العملات الأجنبية

3/7/2024 4:34:35 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت حصيلة تنازلات الأفراد عن العملات الأجنبية المختلفة لشركة الأهلى للصرافة أمس الأربعاء لتتجاوز 26 مليار جنيه، وفقاً لما قاله عبد المجيد محيى الدين، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلى للصرافة.

وأوضح محيى الدين، أن هذا الرقم يمثل أكبر حصيلة للتنازلات خلال عام كامل، مشيراً إلى أنه خلال الفترة الماضية كان الحصيلة اليومية تمثل أقل من 10% من هذا الرقم، متوقعا زيادة حصيلة التنازلات خلال الفترة القادمة.

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ويبلغ عدد فروع شركة الأهلى للصرافة نحو 89 فرعاً على مستوى الجمهوية.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى أمس الأربعاء، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وارتفع سعر الدولار الأمريكى لدى البنك المركزى المصرى أمس، ليسجل 49.43 جنيهًا للشراء، و49.57 جنيهًا للبيع.

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