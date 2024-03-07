البورصة تقرر تعديل مواعيد جلسة التداول خلال شهر رمضان

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قررت إدارة البورصة المصرية تعديل مواعيد جلسة التداول خلال شهر رمضان.
وأوضحت البورصة أن مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة المصرية للسوق الرئيسي وجلسة تداول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وجلسة تداول سندات وأذون الخزانة المصرية تكون من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.
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وأضافت البورصة، أن فترة مزاد سعر الاقفال تكون من توقيت 1.15 ظهراً ولمدة 10 دقائق، على أن يتم غلق جلسة المزاد في وقت متغير (عشوائي) بداية من توقيت 1.23 ظهراً وحتى توقيت 1.25 ظهراً، وفترة التعديل من توقيت غلق جلسة المزاد وحتى توقيت 1.25 ظهراً.
وقررت إدارة البورصة الأتي:
تكون جلسة التداول بسعر الإغلاق من توقيت 1.25 ظهراً وحتى توقيت 1.30 ظهراً تماماً تكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحاً إلى الساعة 9.30 صباحاً وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحاً حتى 9.45 صباحاً. تكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهراً إلى الساعة 2 ظهراً، بينما تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة) يومي الإثنين والأربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 11.30 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً. تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30 صباحاً إلى الساعة 11 صباحاً.
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