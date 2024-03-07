البورصة تقرر تعديل مواعيد جلسة التداول خلال شهر رمضان

MENAFN - Al-Borsa News) قررت إدارة البورصة المصرية تعديل مواعيد جلسة التداول خلال شهر رمضان.

وأوضحت البورصة أن مواعيد جلسة التداول اليومي بالبورصة المصرية للسوق الرئيسي وجلسة تداول سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة وجلسة تداول سندات وأذون الخزانة المصرية تكون من الساعة 10 صباحاً إلى الساعة 1.30 ظهراً، وتسبقها الجلسة الاستكشافية من الساعة 9.30 صباحاً.

موضوعاتالأحد..“المالية” تتلقى طلبات المصدرين بالمرحلة الـ7 من مبادرة سداد المستحقات “راية لمراكز الاتصالات” تعتمد تخفيض رأسمالها عبر إعدام أسهم الخزينة “راية لمراكز الاتصالات” تضاعف أرباحها السنوية 3.8 مرة

وأضافت البورصة، أن فترة مزاد سعر الاقفال تكون من توقيت 1.15 ظهراً ولمدة 10 دقائق، على أن يتم غلق جلسة المزاد في وقت متغير (عشوائي) بداية من توقيت 1.23 ظهراً وحتى توقيت 1.25 ظهراً، وفترة التعديل من توقيت غلق جلسة المزاد وحتى توقيت 1.25 ظهراً.

وقررت إدارة البورصة الأتي:



تكون جلسة التداول بسعر الإغلاق من توقيت 1.25 ظهراً وحتى توقيت 1.30 ظهراً تماماً

تكون مواعيد تسجيل الأوامر في سوق الصفقات ذات الحجم الكبير من الساعة 9.15 صباحاً إلى الساعة 9.30 صباحاً وتسجيل الأوامر المقابلة من الساعة 9.30 صباحاً حتى 9.45 صباحاً.

تكون مواعيد تقسيم الحسابات المجمعة من الساعة 1.30 ظهراً إلى الساعة 2 ظهراً، بينما تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الأوامر خارج المقصورة) يومي الإثنين والأربعاء فقط من كل اسبوع من الساعة 11.30 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً. تكون مواعيد جلسة التداول للأوراق المالية غير المقيدة (سوق الصفقات خارج المقصورة) من الساعة 9.30 صباحاً إلى الساعة 11 صباحاً.



