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أسعار المنازل البريطانية تواصل الارتفاع للشهر الخامس على التوالي في فبراير

3/7/2024 4:34:35 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) واصلت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي في فبراير، لكن وتيرة الزيادة السنوية تباطأت خلال نفس الفترة، في حين أن التقديرات لا زالت تشير إلى تحسن آفاق سوق الإسكان في بريطانيا.

وأظهرت بيانات“هاليفكس” للرهن العقاري التي صدرت اليوم، ارتفاع أسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة 0.4% أو ما يعادل 1.091 ألف جنيه إسترليني (1.39 ألف دولار) على أساس شهري في يناير، ليبلغ المتوسط للمنزل الواحد في الوقت الراهن 291.69 ألف جنيه إسترليني.

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وعلى الصعيد السنوي، ارتفعت أسعار المنازل البريطانية بنسبة 1.7% مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق، وذلك بعد زياتها بنسبة 2.3% في يناير.

وأوضخت البيانات أن متوسط سعر المنزل الآن ينخفض بنحو 1.8 ألف جنيه استرليني مقارنة بذروة ارتفاعه في يونيو من عام 2022.

وذكر تقرير“هاليفكس” أن هذه البيانات تشير إلى بداية مستقرة نسبياً لسوق الإسكان في عام 2024، وتتوافق مع المؤشرات الواعدة على زيادة نشاط السوق، مثل موافقات الرهن العقاري.


المصدر:

MENAFN07032024000202011048ID1107946732

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