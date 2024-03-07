أسعار المنازل البريطانية تواصل الارتفاع للشهر الخامس على التوالي في فبراير

(MENAFN
- Al-Borsa News)
واصلت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي في فبراير، لكن وتيرة الزيادة السنوية تباطأت خلال نفس الفترة، في حين أن التقديرات لا زالت تشير إلى تحسن آفاق سوق الإسكان في بريطانيا.
وأظهرت بيانات“هاليفكس” للرهن العقاري التي صدرت اليوم، ارتفاع أسعار المنازل في المملكة المتحدة بنسبة 0.4% أو ما يعادل 1.091 ألف جنيه إسترليني (1.39 ألف دولار) على أساس شهري في يناير، ليبلغ المتوسط للمنزل الواحد في الوقت الراهن 291.69 ألف جنيه إسترليني.
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وعلى الصعيد السنوي، ارتفعت أسعار المنازل البريطانية بنسبة 1.7% مقارنة بالشهر المناظر من العام السابق، وذلك بعد زياتها بنسبة 2.3% في يناير.
وأوضخت البيانات أن متوسط سعر المنزل الآن ينخفض بنحو 1.8 ألف جنيه استرليني مقارنة بذروة ارتفاعه في يونيو من عام 2022.
وذكر تقرير“هاليفكس” أن هذه البيانات تشير إلى بداية مستقرة نسبياً لسوق الإسكان في عام 2024، وتتوافق مع المؤشرات الواعدة على زيادة نشاط السوق، مثل موافقات الرهن العقاري.
المصدر:
MENAFN07032024000202011048ID1107946732
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