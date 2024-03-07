كايرو للصرافة: 2.5 مليون جنيه حصيلة التنازل عن العملات خلال تعاملات أمس

(MENAFN
- Al-Borsa News)
بلغت حصيلة تنازلات العملاء عن العملات الأجنبية المختلفة لدى شركة“كايرو للصرافة” حتى منتصف تعاملات أمس، نحو 2.5 مليون جنيه، وفقا لتصريحات محمد رجائى، رئيس الشركة.
وقال رجائى، إن تلك التنازلات كانت من خلال 11 فرعاً للشركة على مستوى الجمهورية.
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وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع حصيلة تنازلات العملاء عن العملات الأجنبية، وتابع:“العملاء كانوا فى حالة ترقب وانتظروا ارتفاع أسعار العملات لأعلى مستوى قبل التنازل عنها”.
وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى أمس الأربعاء، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.
وارتفع سعر الدولار الأمريكى لدى البنك المركزى المصرى أمس، ليسجل 49.43 جنيهًا للشراء، و49.57 جنيهًا للبيع.
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