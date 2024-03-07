كايرو للصرافة: 2.5 مليون جنيه حصيلة التنازل عن العملات خلال تعاملات أمس

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت حصيلة تنازلات العملاء عن العملات الأجنبية المختلفة لدى شركة“كايرو للصرافة” حتى منتصف تعاملات أمس، نحو 2.5 مليون جنيه، وفقا لتصريحات محمد رجائى، رئيس الشركة.

وقال رجائى، إن تلك التنازلات كانت من خلال 11 فرعاً للشركة على مستوى الجمهورية.

موضوعاتالبورصة تقرر تعديل مواعيد جلسة التداول خلال شهر رمضان “الأهلى للصرافة”: 26 مليار جنيه حصيلة تنازلات أمس من العملات الأجنبية تأثير متباين لرفع الفائدة وتحرير سعر الصرف على القطاع العقارى

وأضاف أنه من المتوقع ارتفاع حصيلة تنازلات العملاء عن العملات الأجنبية، وتابع:“العملاء كانوا فى حالة ترقب وانتظروا ارتفاع أسعار العملات لأعلى مستوى قبل التنازل عنها”.

وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى، فى اجتماعها الاستثنائى أمس الأربعاء، رفع سعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.25%، 28.25% و27.75%، على الترتيب، كما تم رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 600 نقطة أساس ليصل إلى 27.75%.

وارتفع سعر الدولار الأمريكى لدى البنك المركزى المصرى أمس، ليسجل 49.43 جنيهًا للشراء، و49.57 جنيهًا للبيع.