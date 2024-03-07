تراجع مؤشر نيكي من أعلى مستوياته ليغلق دون مستوى 40 ألف نقطة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين آفاق السياسة النقدية في ظل استمرار مفاوضات الأجور السنوية التي يراقبها البنك المركزي عن كثب، فضلاً عن ارتفاع قيمة العملة المحلية أمام الدولار.
وعند الإغلاق، هبط مؤشر“نيكي” بنسبة 1.23% أو 492 نقطة إلى 39598 نقطة، بينما انخفض مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.44% إلى 2718 نقطة.
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قالت نقابة“يو إيه زينسين” التي تعد أكبر اتحاد عمالي صناعي في اليابان، إن أصحاب العمل وافقوا على زيادة أجور العاملين بدوام كامل بنسبة 6.7% في إطار مفاوضات الأجور السنوية، والمتوقع انتهاؤها في 13 من الشهر الجاري.
ويراقب بنك اليابان هذه المفاوضات عن كثب، حيث يأمل في أن تحفز الزيادة في الأجور إنفاق المستهلكين بشكل أكبر كي يتمكن من إنهاء تدابير سياسته النقدية شديدة التيسير.
وحسب بيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، يتوقع المستثمرون بنسبة 64% رفع بنك اليابان للفائدة في أبريل القادم.
وتراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.72% إلى 148.29 ين .
المصدر:
MENAFN07032024000202011048ID1107946730
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