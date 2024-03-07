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تراجع مؤشر نيكي من أعلى مستوياته ليغلق دون مستوى 40 ألف نقطة

3/7/2024 4:34:34 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت الأسهم اليابانية في نهاية تعاملات اليوم الخميس، مع تقييم المستثمرين آفاق السياسة النقدية في ظل استمرار مفاوضات الأجور السنوية التي يراقبها البنك المركزي عن كثب، فضلاً عن ارتفاع قيمة العملة المحلية أمام الدولار.

وعند الإغلاق، هبط مؤشر“نيكي” بنسبة 1.23% أو 492 نقطة إلى 39598 نقطة، بينما انخفض مؤشر“توبكس” الأوسع نطاقاً بنسبة 0.44% إلى 2718 نقطة.

موضوعات متعلقة الأسهم الأوروبية تنخفض قبيل اجتماع البنك المركزي أرامكو السعودية وأدنوك تجريان محادثات للاستثمار في مشروعات للغاز الطبيعي المسال بالولايات المتحدة إنتل بصدد تلقي 3.5 مليار دولار لإنتاج رقائق للجيش الأمريكي

قالت نقابة“يو إيه زينسين” التي تعد أكبر اتحاد عمالي صناعي في اليابان، إن أصحاب العمل وافقوا على زيادة أجور العاملين بدوام كامل بنسبة 6.7% في إطار مفاوضات الأجور السنوية، والمتوقع انتهاؤها في 13 من الشهر الجاري.

ويراقب بنك اليابان هذه المفاوضات عن كثب، حيث يأمل في أن تحفز الزيادة في الأجور إنفاق المستهلكين بشكل أكبر كي يتمكن من إنهاء تدابير سياسته النقدية شديدة التيسير.

وحسب بيانات مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية، يتوقع المستثمرون بنسبة 64% رفع بنك اليابان للفائدة في أبريل القادم.

وتراجعت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.72% إلى 148.29 ين .


المصدر:

MENAFN07032024000202011048ID1107946730

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