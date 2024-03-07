بايونيرز بروبرتيز تشتري 300 ألف سهم خزينة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
اشترت شركة“بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية”، 300 ألف سهم خزينة خلال جلسة أمس الأربعاء.
وقالت الشركة، إن الشراء ذلك بناءً على اجتماع مجلس إدارة الشركة يوم 3 مارس 2024.
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وكانت أطلقت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، أول مرحلة من مشروع الجديد في القاهرة الجديدة“IVOIRE EAST” بحجم استثمارات متوقع 22 مليار جنيه.
وأوضحت الشركة، أن المبيعات المتوقعة للمشروع تقدر بنحو 45 مليار جنيه، مؤكدة أنه سوف يتيح العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة.
وأضافت أن مشروعات بايونيرز بروبرتيز حققت مبيعات تعاقدية بلغت 8.4 مليار جنيه منذ بداية العام الجاري.
وأشارت إلى أنه من المخطط طرح مراحل جديدة لمشروعات الشركة في العين السخنة والساحل الشمالي خلال العام الجاري.
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