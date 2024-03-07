آمنة: 24.3 مليار جنيه اعتمادات لدواوين عموم المحافظات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية عن الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة، ودواوين عموم المحافظات منذ بداية العام المالي الحالي 2023-2024، وحتى نهاية شهر فبراير الماضي.
وأكد آمنة، أن جملة الاعتمادات المالية المدرجة لديوان عام الوزارة بلغت 2.149 مليار جنيه، حيث تتضمن 4 محاور، الأول تدعيم خطط التنمية المحلية وهي المبادرة الرئاسية لزراعة“100 مليون شجرة” والمخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية بتكلفة 200 مليون جنيه، ثانيًا تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بتكلفة 330 مليون جنيه، ثالثًا منظومة المخلفات الصلبة بتكلفة 930 مليون جنيه، رابعًا مجمعات الخدمات الحكومية بتكلفة 247.6 مليون جنيه.
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وأشار إلى أن هذه البرامج تهدف للإسراع برفع معدلات التنمية في المحافظات، حيث أن مشروعات الخطة تؤكد أهمية الإلتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة.
وأوضح أن جملة الاعتمادات المالية المدرجة لدواوين عموم المحافظات بلغت 24.3 مليار جنيه، منها 18.6 مليار جنيه تمويل حكومي، و3 مليارات جنيه تمويل ذاتي، بالإضافة إلى 2.7 مليار جنيه قرض.
ولفت إلى أنه تم إتاحة 9.5 مليار جنيه بنسبة 41% من إجمالي الاعتمادات الحكومية وتم صرفها في تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية والخدمية علي مستوى جميع الوحدات المحلية بالمحافظات، حيث بلغ نسبة تنفيذ تلك المشروعات حوالي 83%.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المشروعات المنفذة من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظات تتضمن رفع مستوى النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن ، واستكمال المشروعات التي تهدف إلى دعم القرى الفقيرة والمناطق الأكثر احتياجًا .
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