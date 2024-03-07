آمنة: 24.3 مليار جنيه اعتمادات لدواوين عموم المحافظات

MENAFN - Al-Borsa News) تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً من قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية عن الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية لديوان عام الوزارة، ودواوين عموم المحافظات منذ بداية العام المالي الحالي 2023-2024، وحتى نهاية شهر فبراير الماضي.

وأكد آمنة، أن جملة الاعتمادات المالية المدرجة لديوان عام الوزارة بلغت 2.149 مليار جنيه، حيث تتضمن 4 محاور، الأول تدعيم خطط التنمية المحلية وهي المبادرة الرئاسية لزراعة“100 مليون شجرة” والمخططات التفصيلية والأحوزة العمرانية بتكلفة 200 مليون جنيه، ثانيًا تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بتكلفة 330 مليون جنيه، ثالثًا منظومة المخلفات الصلبة بتكلفة 930 مليون جنيه، رابعًا مجمعات الخدمات الحكومية بتكلفة 247.6 مليون جنيه.

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وأشار إلى أن هذه البرامج تهدف للإسراع برفع معدلات التنمية في المحافظات، حيث أن مشروعات الخطة تؤكد أهمية الإلتزام بتطبيق معايير الكفاءة والفاعلية في تحديد الأولويات الاستثمارية وضمان عدالة التوزيع وذلك لتعظيم العائد من الاستثمارات العامة.

وأوضح أن جملة الاعتمادات المالية المدرجة لدواوين عموم المحافظات بلغت 24.3 مليار جنيه، منها 18.6 مليار جنيه تمويل حكومي، و3 مليارات جنيه تمويل ذاتي، بالإضافة إلى 2.7 مليار جنيه قرض.

ولفت إلى أنه تم إتاحة 9.5 مليار جنيه بنسبة 41% من إجمالي الاعتمادات الحكومية وتم صرفها في تنفيذ عدد كبير من المشروعات التنموية والخدمية علي مستوى جميع الوحدات المحلية بالمحافظات، حيث بلغ نسبة تنفيذ تلك المشروعات حوالي 83%.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن المشروعات المنفذة من خلال الخطة الاستثمارية للمحافظات تتضمن رفع مستوى النظافة والتعامل مع المخلفات الصلبة وتجميل الميادين ومداخل القرى والمدن ، واستكمال المشروعات التي تهدف إلى دعم القرى الفقيرة والمناطق الأكثر احتياجًا .