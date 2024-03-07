رهانات أكبر على اقتناص شيفرون صفقة نفط غيانا من إكسون

MENAFN - Al-Borsa News) يتمسك مديرو صناديق التحوط الذين راهنوا بالمليارات على صفقة استحواذ شركة“شيفرون” على شركة“هيس” في أكتوبر الماضي برهاناتهم، رغم وجود عقبة أخرى قد تؤدي إلى إلغاء الاستحواذ.

قالت شركة“إكسون موبيل” الأسبوع الماضي إن لها الحق الأول في شراء حصة“هيس” بمشروع تطوير نفطي بحري مربح تمتلكه الشركتان بشكل مشترك قبالة ساحل غيانا، والذي يعد درة التاج في صفقة استحواذ“شيفرون” المرتقبة والبالغة قيمتها 53 مليار دولار. يأتي ذلك في أعقاب تصاعد التوترات بين غيانا وجارتها فنزويلا والتي دفعت البعض إلى إعادة تقييم احتمالية تنفيذ عملية الاستحواذ.

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يزيد ذلك من المخاطر التي تواجهها صناديق التحوط مثل“ميلينيوم مانجمنت” (Millennium Management)، و”بنتووتر كابيتال مانجمنت” (Pentwater Capital Management)، و”بالياسني أسيت مانجمنت” (Balyasny Asset Management) وغيرها، والتي استحوذت على ما يقرب من ثُمن أسهم“هيس” بحلول نهاية ديسمبر الماضي، أي بإجمالي يتجاوز 5 مليارات دولار-مما يجعلها واحدة من أكثر مراكز مراجحة الاندماج إقبالاً بالنسبة إلى المجموعة، وفقاً للبيانات التي جمعتها“بلومبرغ”.

رفضت صناديق“ميلينيوم” و”بنتووتر” و”بالياسني” التعليق على الأمر، في حين لم يرد ممثل“أديج كابيتال مانجمنت” (Adage Capital Managemen) على طلبات للتعليق.

ترجيحات باكتمال صفقة نفط غيانا

قال روي بيرين، كبير مسؤولي الاستثمار المشارك في شركة“ويستشستر كابيتال مانجمنت” (Westchester Capital Management)، وهي إحدى المؤسسات الاستثمارية التي تتمتع بمركز مهم في أسهم“هيس”:“لا أنكر أن هذا مجرد أمر منغّص. لكن على الرغم من الضجيج المحيط بهذا، والوضع في فنزويلا، ما زلنا نعتقد أن الصفقة من المرجح أن تكتمل، ولن تُلغى”.

كانت هذه هي الانطباعات نفسها بالنسبة إلى المستثمرين في اثنين من صناديق التحوط التي لديها رهانات كبيرة على عمليات الدمج والمراجحة على الصفقة، والذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم غير مخولين بالتحدث عن الأمر علناً. وتراجع الفارق بين سعر تداول سهم“هيس” وقيمة عرض الاستحواذ إلى حوالي 7 دولارات، بعد أن كان 11 دولاراً عقب إعلان“إكسون”، ما يعد علامة أخرى على تزايد ثقة السوق في إتمام الصفقة.

مخاطر صفقة“هيس”

تبرز المخاطر التي تنطوي عليها صفقة“هيس” مدى تعقيد الرهان على النتائج التي ستتمخض عنها عمليات الاستحواذ على الشركات الكبرى. يواجه مستثمرو عمليات الاندماج والمراجحة بالفعل بيئة أكثر تشدداً من أجل مكافحة الاحتكار في ظل إدارة“بايدن”، حيث بدأت عمليات عقد الصفقات للتو في الارتداد بعد التباطؤ الحاد العام الماضي. على الرغم من تمسكها برهاناتها، لا تزال بعض صناديق التحوط الكبرى أكثر حذراً بشأن الصفقة الآن مقارنة بما كانت عليه عندما تم الإعلان عنها في ضوء التطورات الأخيرة.

كان جزء من التعقيد الذي واجه متداولو المراجحة هو أن النزاع على الحصة نشأ من اتفاقية التشغيل المشتركة بين شركة“إكسون” وشركة النفط العملاقة الصينية“سينوك” (Cnooc Ltd) مع“هيس” فيما يتعلق بأصول غيانا. نظراً لأن الاتفاقية ليست معلنة، فإنه يتعذر على المستثمرين تقييم نطاق تأثيرها على الجدول الزمني لإغلاق الصفقة، المقرر في منتصف عام 2024 تقريباً.

قال فريدريك باوتشر، محلل مراجحة المخاطر في“سسكويهانا فاينانشال غروب” (Susquehanna Financial Group)، وهي شركة صناعة سوق للأوراق المالية في“هيس”:“أوضحت شيفرون أنها لا تعتقد أن حق الرفض الأول قابل للتطبيق، ويبدو أن معظم المستثمرين قد تحولوا إلى هذا الرأي”. من جانبها، قالت“شيفرون” الأسبوع الماضي إنها“ملتزمة تماما” بصفقة“هيس”، ولا تعتقد أن الاتفاقية أو المناقشات مع“إكسون” ستمنع استكمالها.

أضاف“باوتشر” أن احتمال تقديم“إكسون” عرض لشراء“هيس” بشكل مباشر ربما ساهم في تضييق الفارق.

“إكسون” تطالب بحق الشفعة

قالت“إكسون” في بيان:“نحن مدينون لمستثمرينا وشركائنا بالنظر في حقوق الشفعة المتبعة بموجب اتفاقية التشغيل المشتركة لضمان احتفاظنا بحقنا في تحقيق القيمة الكبيرة التي أنشأناها ونحن أجدر بها من خلال أصول غيانا”.

كذلك هدأت التوترات الجيوسياسية-وهي حالة رئيسية أخرى من عدم اليقين-بعد أن تبادل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الهدايا مع رئيس غيانا عرفان علي، على هامش الاجتماع الأخير لمجموعة دول أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

يبدو أن السوق الآن تأخذ في الحسبان احتمالية تنفيذ الصفقة بنسبة تتراوح بين 65% إلى 75%- بزيادة عن نسبة تراوحت بين 55% إلى 60% في الأسبوع الماضي، وفقاً للعديد من المتخصصين في السوق، استناداً إلى افتراضات مختلفة حول القيمة المستقلة لـ”هيس” في حال فشل الاندماج.

حصل العديد من صناديق التحوط أيضاً على مراكز خيارات كبيرة يبدو أنها تحمي من انخفاض سعر سهم“هيس”، على الرغم من أنه من غير الممكن معرفة مدى الانخفاض الذي تحميهم منه من خلال الإيداعات التنظيمية.

تباطؤ في إبرام الصفقات

قوبلت صفقة“شيفرون-هيس” بارتياح لدى المستثمرين في عمليات الاندماج والمراجحة، والذين واجهوا تحديات طوال معظم العام الماضي لإيجاد فرص جذابة بسبب التباطؤ في إبرام الصفقات، حيث يعتقدون أن عملية الاستحواذ أقل عُرضة لمواجهة التدقيق التنظيمي المكثف الذي واجهته عملية استحواذ شركة“مايكروسوفت” على شركة“أكتيفيجن بليزارد” (.Activision Blizzard Inc). ونظراً لأنه كان ثاني أكبر اندماج نفطي أُعلن عنه في العام الماضي، فقد وُصفت المكاسب بأنها ستكون ضخمة إذا مضت الصفقة كما هو مخطط لها.

ظهرت أولى بوادر المشاكل في ديسمبر، عندما هددت فنزويلا بالاستيلاء على المناطق الغنية بالمعادن في غيانا. وانخفض سهم“هيس” إلى حوالي 14 دولاراً بمستوى أقل من قيمة عرض“شيفرون”، وهو أكبر فارق منذ الإعلان عن الصفقة.

توافد المسؤولون التنفيذيون لصناديق التحوط من لندن ونيويورك على مؤتمر الطاقة ومعرض سلسلة التوريد في غيانا بجورج تاون الشهر الماضي وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية بين البلدين في أميركا الجنوبية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

ترقب صناديق التحوط للصفقة

قال المطلعون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم فيما يتعلق بمناقشة الأمور الخاصة، إن أرقى الفنادق في جورج تاون كانت محجوزة بالكامل بسبب الزيادة في الطلب عليها، حتى أن بعض مديري الصناديق انتهى بهم الأمر إلى تقاسم الغرف. وارتفعت أسعار تذاكر درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من لندن إلى عاصمة غيانا إلى أكثر من 10 آلاف جنيه إسترليني في ذلك الوقت.

والآن، ينتظر مديرو الصناديق للوقوف على ما إذا كان سيتم حل النزاع حول الحصة من خلال المفاوضات. وقالت“شيفرون” إنها ستلغي عملية الاستحواذ إذا تم تحويل النزاع إلى التحكيم وفوز“إكسون”.

وصف بريت باكلي، الخبير الاستراتيجي المتخصص في تحليل التطورات وفق الأحداث في شركة“والاشبيث كابيتال” (Wallachbeth Capital)، الحدث بأنه“ينطوي على عواقب بالغة، ولكن احتمال حدوثه منخفض”، مضيفاً أنه في حين أن النزاع على الحقوق الوقائية مع“إكسون” و”سينوك” يضيف مرحلة إضافية من المخاطر لمستثمري المراجحة، فمن غير المرجح أن يؤثر على نتيجة الصفقة.

أضاف:“يمكن أن تنشأ هذه النزاعات خلال معاملات مثل هذه. يجب أن تتم تسويتها ودياً من قبل الأطراف المعنية”.





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