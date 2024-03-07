ديجيتال بلانتس تتعاون مع كى تايم لنشر حلولها الأمنية بالسعودية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقعت مجموعة“ديجيتال بلانتس” لحلول أمن المعلومات والتحول الرقمى، اتفاقية تعاون مع شركة“كى تايم” السعودية، بهدف نشر حلولها الأمنية بالسوق السعودية، وذلك خلال مشاركتها فى الدورة الثالثة من المؤتمر التقنى“ليب 24” فى العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 4 حتى 7 مارس.
وتهدف الشراكة بين الجانبين المصرى والسعودى، إلى خلق فرص تجارية جديدة، بالإضافة إلى تعميق التكامل بين خدمات“ديجيتال بلانتس”، والخدمات التى توفرها (KeyTime) بالسوق السعودية، مما يسمح للأخيرة تسويق وبيع الحلول الأمنية لمختلف القطاعات الحيوية بالمملكة.
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وأكد الدكتور أحمد حنفي، الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس لمجموعة“ديجيتال بلانتس”، أن الأمن السيبرانى فى السعودية بات من أهم المجالات خلال الفترة الأخيرة، فى ظل امتلاك المملكة أكبر سوق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الشرق الأوسط، وحرصها على تطويره بصورة مستمرة، وبعد تعرض المملكة للملايين من الهجمات الإلكترونية.
وأشار إلى أن السعودية شهدت انخفاضًا بنسبة 19% فى عدد التهديدات السيبرانية فى عام 2023، ومع ذلك، سجلت الهجمات التى تستهدف بيانات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ارتفاعًا بنسبة 51%، وزيادة بنسبة 74% فى هجمات برامج الفدية، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 44% فى هجمات التصيد الاحتيالى، وذلك بحسب تحليلات إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال أمن المعلومات.
وتوقع أن ينمو سوق الأمن السيبرانى فى السعودية، إلى 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) بحلول نهاية العام الجاري، مرجعا توقعاته لجهود المملكة فى دعم تعزيز البنية التحتية الرقمية والتحول الرقمى ضمن رؤية 2030.
وقال المهندس هايل شبيلات الرئيس التنفيذى لشركة Keytime:“ستمكننا هذه الشراكة من دمج تكنولوجيا شركتنا مع الخدمات الأمنية التى توفرها الشركة المصرية، مما يتيح الاستفادة من تكامل خدماتنا وتقديم حزمة حلول آمنة للقطاعات السعودية المختلفة”.
وأضاف أن الأمن السيبرانى بات أمرًا حيويًا لنجاح رؤية 2030 بالمملكة العربية السعودية، لدرجة أنه ينعكس من خلال استراتيجية وطنية متطورة للأمن السيبراني، خاصة وأن الشركات فى المملكة، عانت من الملايين من الهجمات الإلكترونية والتى بلغ عددها 22.5 مليون هجوم إلكتروني، كلف الدولة خسائر قُدرت بـ 6.5 مليون دولار.
وأشار إلى أن حجم سوق الأمن السيبرانى فى السعودية بلغ 5 مليارات ريال خلال العام الماضى بحسب أحدث التقارير العالمية كما بلغ معدل نمو سوق الأمن السيبرانى بالسعودية أكثر من 14% وهو ما يفوق المستوى العالمى كما بلغ نسبة الإنفاق على الأمن السيبرانى فى السعودية نحو 7% من إجمالى الإنفاق على قطاع تقنية المعلومات بالمملكة وهو ما يفوق معدلات النسبة العالمية المقدرة بـ5%، كما تبلغ نسبة النمو فى الإنفاق على الأمن السيبرانى بالمملكة 13.7% نظير 10.9% عالميًا و5% عربيًا.
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