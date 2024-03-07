ديجيتال بلانتس تتعاون مع كى تايم لنشر حلولها الأمنية بالسعودية

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت مجموعة“ديجيتال بلانتس” لحلول أمن المعلومات والتحول الرقمى، اتفاقية تعاون مع شركة“كى تايم” السعودية، بهدف نشر حلولها الأمنية بالسوق السعودية، وذلك خلال مشاركتها فى الدورة الثالثة من المؤتمر التقنى“ليب 24” فى العاصمة السعودية الرياض، خلال الفترة من 4 حتى 7 مارس.

وتهدف الشراكة بين الجانبين المصرى والسعودى، إلى خلق فرص تجارية جديدة، بالإضافة إلى تعميق التكامل بين خدمات“ديجيتال بلانتس”، والخدمات التى توفرها (KeyTime) بالسوق السعودية، مما يسمح للأخيرة تسويق وبيع الحلول الأمنية لمختلف القطاعات الحيوية بالمملكة.

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وأكد الدكتور أحمد حنفي، الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس لمجموعة“ديجيتال بلانتس”، أن الأمن السيبرانى فى السعودية بات من أهم المجالات خلال الفترة الأخيرة، فى ظل امتلاك المملكة أكبر سوق لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى الشرق الأوسط، وحرصها على تطويره بصورة مستمرة، وبعد تعرض المملكة للملايين من الهجمات الإلكترونية.

وأشار إلى أن السعودية شهدت انخفاضًا بنسبة 19% فى عدد التهديدات السيبرانية فى عام 2023، ومع ذلك، سجلت الهجمات التى تستهدف بيانات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت ارتفاعًا بنسبة 51%، وزيادة بنسبة 74% فى هجمات برامج الفدية، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 44% فى هجمات التصيد الاحتيالى، وذلك بحسب تحليلات إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال أمن المعلومات.

وتوقع أن ينمو سوق الأمن السيبرانى فى السعودية، إلى 21 مليار ريال (5.6 مليار دولار) بحلول نهاية العام الجاري، مرجعا توقعاته لجهود المملكة فى دعم تعزيز البنية التحتية الرقمية والتحول الرقمى ضمن رؤية 2030.

وقال المهندس هايل شبيلات الرئيس التنفيذى لشركة Keytime:“ستمكننا هذه الشراكة من دمج تكنولوجيا شركتنا مع الخدمات الأمنية التى توفرها الشركة المصرية، مما يتيح الاستفادة من تكامل خدماتنا وتقديم حزمة حلول آمنة للقطاعات السعودية المختلفة”.

وأضاف أن الأمن السيبرانى بات أمرًا حيويًا لنجاح رؤية 2030 بالمملكة العربية السعودية، لدرجة أنه ينعكس من خلال استراتيجية وطنية متطورة للأمن السيبراني، خاصة وأن الشركات فى المملكة، عانت من الملايين من الهجمات الإلكترونية والتى بلغ عددها 22.5 مليون هجوم إلكتروني، كلف الدولة خسائر قُدرت بـ 6.5 مليون دولار.

وأشار إلى أن حجم سوق الأمن السيبرانى فى السعودية بلغ 5 مليارات ريال خلال العام الماضى بحسب أحدث التقارير العالمية كما بلغ معدل نمو سوق الأمن السيبرانى بالسعودية أكثر من 14% وهو ما يفوق المستوى العالمى كما بلغ نسبة الإنفاق على الأمن السيبرانى فى السعودية نحو 7% من إجمالى الإنفاق على قطاع تقنية المعلومات بالمملكة وهو ما يفوق معدلات النسبة العالمية المقدرة بـ5%، كما تبلغ نسبة النمو فى الإنفاق على الأمن السيبرانى بالمملكة 13.7% نظير 10.9% عالميًا و5% عربيًا.