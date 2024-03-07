الصين تنتقد احتكار أمريكا للتكنولوجيا مع تشديد بايدن للقيود

(MENAFN
- Al-Borsa News)
هاجم وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، السياسات التجارية الأمريكية، متهماً الولايات المتحدة بكبح التنمية في الصين، بعد انتشار مزاعم حول ضغط إدارة الرئيس جو بايدن على حلفاء واشنطن لتشديد الخناق على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات.
رداً على سؤال حول العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في مؤتمر صحفي عُقد على هامش الاجتماع السنوي لمجلس الشعب الوطني (البرلمان الصيني)، قال يي:“الولايات المتحدة تريد أن تزدهر بمفردها، لكنها تحرم الدول الأخرى من التنمية المشروعة، أين العدالة الدولية؟ وإذا استمرت في احتكار الطرف الأعلى من سلسلة القيمة، وأبقت الصين عند الطرف الأدنى، فأين العدالة والمنافسة؟”.
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تبرز تصريحات وانغ التوترات المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم، رغم مساعي بكين وواشنطن مؤخراً إلى تهدئة العلاقات بينهما.
على الجانب الآخر، تضغط الحكومة الأمريكية على هولندا وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان لتشديد القيود على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات، وهو جهد مثير للجدل لا تتقبله بسهولة بعض البلدان، حسبما صرح أشخاص مطلعون على الأمر لـ“بلومبرج نيوز”.
يعتبر وانغ عضواً في المكتب السياسي الصيني المكون من 24 مقعداً، واستعاد منصبه بعد الإطاحة بتشين غانغ في يوليو الماضي دون مبررات واضحة. وفي مؤتمر صحفي عُقد العام الماضي، حذر تشين من أن تزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين يهدد بزوال أي اعتبارات في العلاقات الثنائية بينهما. وجاءت هذه التصريحات بعد بضعة أسابيع من تعثر جهود التوفيق بين البلدين في مراحلها الأولى حينها، وذلك عقب رصد منطاد تجسس صيني فوق الولايات المتحدة.
المصدر:
MENAFN07032024000202011048ID1107946725
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