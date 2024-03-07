الصين تنتقد احتكار أمريكا للتكنولوجيا مع تشديد بايدن للقيود

MENAFN - Al-Borsa News) هاجم وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، السياسات التجارية الأمريكية، متهماً الولايات المتحدة بكبح التنمية في الصين، بعد انتشار مزاعم حول ضغط إدارة الرئيس جو بايدن على حلفاء واشنطن لتشديد الخناق على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات.

رداً على سؤال حول العلاقات بين الولايات المتحدة والصين في مؤتمر صحفي عُقد على هامش الاجتماع السنوي لمجلس الشعب الوطني (البرلمان الصيني)، قال يي:“الولايات المتحدة تريد أن تزدهر بمفردها، لكنها تحرم الدول الأخرى من التنمية المشروعة، أين العدالة الدولية؟ وإذا استمرت في احتكار الطرف الأعلى من سلسلة القيمة، وأبقت الصين عند الطرف الأدنى، فأين العدالة والمنافسة؟”.

موضوعاتالأسهم الأوروبية تنخفض قبيل اجتماع البنك المركزي أرامكو السعودية وأدنوك تجريان محادثات للاستثمار في مشروعات للغاز الطبيعي المسال بالولايات المتحدة إنتل بصدد تلقي 3.5 مليار دولار لإنتاج رقائق للجيش الأمريكي توترات مستمرة بين أمريكا والصين

تبرز تصريحات وانغ التوترات المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم، رغم مساعي بكين وواشنطن مؤخراً إلى تهدئة العلاقات بينهما.

على الجانب الآخر، تضغط الحكومة الأمريكية على هولندا وألمانيا وكوريا الجنوبية واليابان لتشديد القيود على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات، وهو جهد مثير للجدل لا تتقبله بسهولة بعض البلدان، حسبما صرح أشخاص مطلعون على الأمر لـ“بلومبرج نيوز”.

يعتبر وانغ عضواً في المكتب السياسي الصيني المكون من 24 مقعداً، واستعاد منصبه بعد الإطاحة بتشين غانغ في يوليو الماضي دون مبررات واضحة. وفي مؤتمر صحفي عُقد العام الماضي، حذر تشين من أن تزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين يهدد بزوال أي اعتبارات في العلاقات الثنائية بينهما. وجاءت هذه التصريحات بعد بضعة أسابيع من تعثر جهود التوفيق بين البلدين في مراحلها الأولى حينها، وذلك عقب رصد منطاد تجسس صيني فوق الولايات المتحدة.





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