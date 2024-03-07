مشتريات العرب تقود البورصة للصعود 3% بعد نصف ساعة من التداولات

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت مؤشرات البورصة بعد نصف ساعة من تداولات جلسة اليوم الخميس، وسط صافي مشتريات من العرب بقيمة 3 مليون جنيه.
وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنسبة 3% ليصل إلى مستوى 30615 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 7298 نقطة.
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كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 10321 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 2.03% ليصل لمستوى 37892 نقطة.
وسجل السوق قيم تداولات 414 جنيه، من خلال تداول 50 مليون سهم، بتنفيذ 15 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 179 شركة مقيدة، ارتفع منها 53 سهمًا، وتراجع 21 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 105 سهمًا آخرين.
وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.1 تريليون جنيه.
وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافي قيمة مليون جنيه، و2 مليون جنيه فيما توجه العرب نحو الشراء بصافي قيمة 3 مليون جنيه.
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