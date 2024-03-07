مشتريات العرب تقود البورصة للصعود 3% بعد نصف ساعة من التداولات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت مؤشرات البورصة بعد نصف ساعة من تداولات جلسة اليوم الخميس، وسط صافي مشتريات من العرب بقيمة 3 مليون جنيه.

وسجل مؤشر البورصة الرئيسي EGX30 ارتفاعًا بنسبة 3% ليصل إلى مستوى 30615 نقطة، وصعد مؤشر EGX70 للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 1.33% ليصل إلى مستوى 7298 نقطة.

موضوعاتالأحد..“المالية” تتلقى طلبات المصدرين بالمرحلة الـ7 من مبادرة سداد المستحقات “راية لمراكز الاتصالات” تعتمد تخفيض رأسمالها عبر إعدام أسهم الخزينة “راية لمراكز الاتصالات” تضاعف أرباحها السنوية 3.8 مرة

كما صعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 10321 نقطة، بينما ارتفع مؤشر EGX30 capped بنسبة 2.03% ليصل لمستوى 37892 نقطة.

وسجل السوق قيم تداولات 414 جنيه، من خلال تداول 50 مليون سهم، بتنفيذ 15 ألف عملية بيع وشراء، بعد أن تم التداول على أسهم 179 شركة مقيدة، ارتفع منها 53 سهمًا، وتراجع 21 سهم٫ في حين لم تتغير أسعار 105 سهمًا آخرين.

وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بسوق داخل المقصورة مستوى 2.1 تريليون جنيه.

وتوجه المستثمرين المصريين والأجانب نحو البيع بصافي قيمة مليون جنيه، و2 مليون جنيه فيما توجه العرب نحو الشراء بصافي قيمة 3 مليون جنيه.