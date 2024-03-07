إنتل بصدد تلقي 3.5 مليار دولار لإنتاج رقائق للجيش الأمريكي

MENAFN - Al-Borsa News) تستعد الحكومة الأمريكية لاستثمار 3.5 مليار دولار في شركة“إنتل” لتمكين شركة تصنيع الرقائق من إنتاج أشباه الموصلات المتقدمة للبرامج العسكرية والاستخباراتية، وفقا لما قاله مساعدين في الكونجرس.

من شأن هذه الأموال، التي تم تضمينها في مشروع قانون الإنفاق السريع الذي أقره مجلس النواب أمس الأربعاء، أن تجعل شركة“إنتل” لاعباً محلياً مهيمناً في سوق الدفاع المربح.

موضوعاتالأسهم الأوروبية تنخفض قبيل اجتماع البنك المركزي أرامكو السعودية وأدنوك تجريان محادثات للاستثمار في مشروعات للغاز الطبيعي المسال بالولايات المتحدة الصين تنتقد احتكار أمريكا للتكنولوجيا مع تشديد بايدن للقيود

يُخصص التمويل، الذي سيستمر على مدى ثلاث سنوات، لصالح برنامج يدعى“المنطقة الآمنة”. ويأتي ذلك من مجموعة المنح الأوسع التي يقرها قانون الرقائق والعلوم البالغة 39 مليار دولار، والتي تم تصميمها لإقناع صانعي الرقائق بإنتاج أشباه الموصلات في الولايات المتحدة. وأعربت أكثر من 600 شركة عن اهتمامها بالتمويل.

ذكرت صحيفة“وول ستريت جورنال” في نوفمبر أن شركة“إنتل” تجري محادثات للحصول على دعم حكومي يتراوح بين 3 و4 مليارات دولار من البرنامج.

وأفادت“بلومبرج” أن“إنتل” من المقرر أن تحصل على حزمة حوافز إجمالية من قانون الرقائق تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار تشمل المنح والقروض. ورفضت الشركة التعليق على الاستثمار المتوقع بقيمة 3.5 مليار دولار.

وقالت وزارة التجارة في بيان:“ما زلنا نراجع تأثير نص المخصصات على البرنامج”. وأضافت:“تتطلع الوزارة إلى مواصلة العمل مع الكونجرس بشأن تنفيذ قانون الرقائق والعلوم بطريقة تعزز أمننا الاقتصادي والقومي”.

من المتوقع أن يوافق مجلس الشيوخ على التشريع بحلول الموعد النهائي يوم السبت.

يأتي هذا التمويل في الوقت الذي تستعد فيه وزارة التجارة للإعلان عن منح بمليارات الدولارات لشركات صناعة الرقائق المتقدمة مثل“إنتل” والمنافسين الآسيويين شركة“تايوان لأشباه الموصلات”، وشركة“سامسونغ”، وهو ما يهدف إلى بناء قدرات التصنيع المحلية.

أعلنت الوزارة بالفعل عن ثلاث منح، بما في ذلك منحة أصغر تركز على الأمن القومي للشركة الأميركية التابعة لشركة“بي إيه إي سيستم” (BAE Systems Plc)، ومنحة بقيمة 1.5 مليار دولار لشركة“غلوبال فاوندريز” (GlobalFoundries)، التي تنتج أشباه الموصلات من الجيل الأقدم.

أثار أعضاء مجلس الشيوخ وهم: ماريا كانتويل، التي ترأس لجنة التجارة، وروغر ويكر وجاك ريد، أكبر عضوين جمهوريين وديمقراطيين في لجنة القوات المسلحة، مخاوف العام الماضي بشأن قرار توفير منح لشركة واحدة لبناء“منطقة آمنة”. وقال المساعدون في الكونغرس إن التكلفة أكبر مما قد يكون مطلوباً لتأمين تلك الرقائق.

تعد هذه المبادرة منفصلة عن برنامج وزارة الدفاع الحالي الذي يحدد المرافق الآمنة لتزويدها بالرقائق العسكرية، بما في ذلك من شركات مثل“غلوبال فوندريز”، و”آي بي إم”، كما منح البنتاغون بشكل منفصل 238 مليون دولار لثمانية مراكز تكنولوجية إقليمية تركز على أشباه الموصلات ذات التطبيقات الدفاعية.





المصدر: