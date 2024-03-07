أرامكو السعودية وأدنوك تجريان محادثات للاستثمار في مشروعات للغاز الطبيعي المسال بالولايات المتحدة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر لها، أن شركة أرامكو السعودية وشركة أدنوك الإماراتية تجريان محادثات بشأن الاستثمار في مشروعات للغاز الطبيعي المسال بالولايات المتحدة.
وأضافت المصادر أن أرامكو السعودية تجري محادثات للاستثمار في المرحلة الثانية من مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال التابع لشركة سيمبرا للبنية التحتية بولاية تكساس، الذي يمثل توسعة مقترحة للمرحلة الأولى المنتجة بالفعل.
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وقال أحد المصادر إن أرامكو السعودية تجري محادثات لشراء بعض أو كل الكميات من إحدى وحدتي التسييل بالمرحلة الثانية من مشروع بورت آرثر، وبإمكان كل من الوحدتين إنتاج ما يصل إلى 13.5 مليون طن سنوياً.
وبيّنت أن أدنوك تجري في الوقت نفسه محادثات مع شركة نيكست ديكيد الأمريكية للغاز الطبيعي المسال، لشراء وحدة معالجة رابعة مقترحة في منشأة ريو جراندي لتصدير الغاز الطبيعي المسال.
المصدر:
MENAFN07032024000202011048ID1107946722
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