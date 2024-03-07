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أرامكو السعودية وأدنوك تجريان محادثات للاستثمار في مشروعات للغاز الطبيعي المسال بالولايات المتحدة

3/7/2024 4:34:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ذكرت وكالة رويترز نقلاً عن مصادر لها، أن شركة أرامكو السعودية وشركة أدنوك الإماراتية تجريان محادثات بشأن الاستثمار في مشروعات للغاز الطبيعي المسال بالولايات المتحدة.

وأضافت المصادر أن أرامكو السعودية تجري محادثات للاستثمار في المرحلة الثانية من مشروع بورت آرثر للغاز الطبيعي المسال التابع لشركة سيمبرا للبنية التحتية بولاية تكساس، الذي يمثل توسعة مقترحة للمرحلة الأولى المنتجة بالفعل.

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وقال أحد المصادر إن أرامكو السعودية تجري محادثات لشراء بعض أو كل الكميات من إحدى وحدتي التسييل بالمرحلة الثانية من مشروع بورت آرثر، وبإمكان كل من الوحدتين إنتاج ما يصل إلى 13.5 مليون طن سنوياً.

وبيّنت أن أدنوك تجري في الوقت نفسه محادثات مع شركة نيكست ديكيد الأمريكية للغاز الطبيعي المسال، لشراء وحدة معالجة رابعة مقترحة في منشأة ريو جراندي لتصدير الغاز الطبيعي المسال.


المصدر:

MENAFN07032024000202011048ID1107946722

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