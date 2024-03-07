راية لمراكز الاتصالات تضاعف أرباحها السنوية 3.8 مرة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تضاعفت أرباح شركة“راية لخدمات مراكز الاتصالات” 3.8 مرة خلال العام الماضي، لتصل 159.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 42.2 مليون جنيه خلال 2022.
وزادت إيرادات الشركة المجمعة خلال العام الماضي لتصل 1.95 مليار جنيه، مقابل 1.22 مليار جنيه خلال 2022.
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وكانت كشفت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، عن استقالة أحمد أبو العز الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من 7 ديسمبر الجاري.
وأوضحت الشركة، أنه تقرر تفويض هشام عبدالرسول بالقيام بمهام الرئيس التنفيذي للشركة خلال المرحلة الانتقالية إلى حين إقرار مجلس الإدارة على تعيين الرئيس التنفيذي البديل.
وتضاعفت أرباح شركة راية لمراكز الاتصالات، 16 مرة خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 132.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 7.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة الأشهر لتصل 1.37 مليار جنيه، مقابل إيرادات 848.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الأسبق.
وكانت أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، نشر تقرير إفصاح شركة“راية لمراكز الاتصالات”، بشأن تخفيض رأس المال المصدر.
ويتضمن تقرير الإفصاح تخفيض رأس المال المصدر من 109.22 مليون جنيه إلى 102.56 مليون جنيه، بتخفيض قدره 6.665 مليون جنيه من خلال إعدام أسهم خزينة والبالغ عددها 13.33 مليون سهم بقيمة 50 قرشًا للسهم.
وكانت افتتحت شركة راية لمراكز الاتصالات، موقعها الثاني في السعودية بالعاصمة الرياض، وذلك بعد افتتاح موقعها الأول في منطقة الخبر لتعزيز أعمالها في المنطقة.
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