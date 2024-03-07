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الأسهم الأوروبية تنخفض قبيل اجتماع البنك المركزي

3/7/2024 4:34:33 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ​تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم، في ظل توقعات تثبيت الفائدة عند مستوى 4.5%، وعقب صدور بيانات أظهرت انخفاضاً حاداً في طلبيات المصانع الألمانية خلال يناير.

وهبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.29% إلى 496 نقطة.

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وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.31% إلى 7655 نقطة، وتراجع“داكس” الألماني بنسبة 0.37% إلى 17651 نقطة، كما تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.34% إلى 7927 نقطة.

أوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الألماني اليوم، انخفاض طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 11.3% على أساس شهري في يناير، وذلك إثر تراجع الطلبيات الكبيرة إلى مستوياتها الطبيعية، بعد ارتفاعها بشكل كبير في قراءة ديسمبر.

وأظهرت البيانات أيضاً أن متوسط الطلبيات خلال ثلاثة أشهر – معيار أقل تقلباً -ارتفع بنسبة 2.3% على أساس فصلي.

ويتوقع المستثمرون بدء البنك المركزي الأوروبي تخفيض الفائدة في يونيو القادم، على أن يُثبت الفائدة في اجتماعه المرتقب اليوم، وذلك في ظل تباطؤ التضخم وانتعاش النشاط الاقتصادي لمنطقة اليورو بصورة طفيفة.


المصدر:

MENAFN07032024000202011048ID1107946720

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