الأسهم الأوروبية تنخفض قبيل اجتماع البنك المركزي

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تراجعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب المستثمرين نتائج اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم، في ظل توقعات تثبيت الفائدة عند مستوى 4.5%، وعقب صدور بيانات أظهرت انخفاضاً حاداً في طلبيات المصانع الألمانية خلال يناير.
وهبط مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.29% إلى 496 نقطة.
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وانخفض مؤشر“فوتسي” البريطاني بنسبة 0.31% إلى 7655 نقطة، وتراجع“داكس” الألماني بنسبة 0.37% إلى 17651 نقطة، كما تراجع“كاك” الفرنسي بنسبة 0.34% إلى 7927 نقطة.
أوضحت بيانات مكتب الإحصاءات الألماني اليوم، انخفاض طلبيات المصانع الألمانية بنسبة 11.3% على أساس شهري في يناير، وذلك إثر تراجع الطلبيات الكبيرة إلى مستوياتها الطبيعية، بعد ارتفاعها بشكل كبير في قراءة ديسمبر.
وأظهرت البيانات أيضاً أن متوسط الطلبيات خلال ثلاثة أشهر – معيار أقل تقلباً -ارتفع بنسبة 2.3% على أساس فصلي.
ويتوقع المستثمرون بدء البنك المركزي الأوروبي تخفيض الفائدة في يونيو القادم، على أن يُثبت الفائدة في اجتماعه المرتقب اليوم، وذلك في ظل تباطؤ التضخم وانتعاش النشاط الاقتصادي لمنطقة اليورو بصورة طفيفة.
المصدر:
MENAFN07032024000202011048ID1107946720
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