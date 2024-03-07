راية لمراكز الاتصالات تعتمد تخفيض رأسمالها عبر إعدام أسهم الخزينة

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وافق مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، على تخفيض رأس المال المصدر من 109.23 مليون جنيه إلى 102.56 مليون جنيه، عبر إعدام أسهم خزينة 13.33 مليون سهم بقيمة اسمية 50 قرشًا للسهم الواحد.
وصدق المجلس على زيادة قيمة القرض المقدم لشركة“غلف كستومر اكسبيرينس” التابعة بالبحرين بمبلغ 5.5 مليون دولار، على أن يتم السداد خلال عامين.
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وذكرت الشركة، أنها كانت قد منحت القرض بمبلغ 500 ألف دولار يسدد خلال عام وذلك في 27 ديسمبر 2022.
وتناقش الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم 31 مارس 2024، تعديل رأس المال وتعديل نصوص المواد 6 و7 من النظام الأساسي،
بينما تناقش الجمعية العادية في اليوم ذاته توزيع أرباح على المساهمين والعاملين من عدمه، والمصادقة على القوائم المالية، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.
وتضاعفت أرباح شركة“راية لخدمات مراكز الاتصالات” 3.8 مرة خلال العام الماضي، لتصل 159.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 42.2 مليون جنيه خلال 2022.
وزادت إيرادات الشركة المجمعة خلال العام الماضي لتصل 1.95 مليار جنيه، مقابل 1.22 مليار جنيه خلال 2022.
وكانت كشفت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، عن استقالة أحمد أبو العز الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من 7 ديسمبر الجاري.
وأوضحت الشركة، أنه تقرر تفويض هشام عبدالرسول بالقيام بمهام الرئيس التنفيذي للشركة خلال المرحلة الانتقالية إلى حين إقرار مجلس الإدارة على تعيين الرئيس التنفيذي البديل.
وتضاعفت أرباح شركة راية لمراكز الاتصالات، 16 مرة خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 132.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 7.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.
وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة الأشهر لتصل 1.37 مليار جنيه، مقابل إيرادات 848.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الأسبق.
وكانت أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، نشر تقرير إفصاح شركة“راية لمراكز الاتصالات”، بشأن تخفيض رأس المال المصدر.
ويتضمن تقرير الإفصاح تخفيض رأس المال المصدر من 109.22 مليون جنيه إلى 102.56 مليون جنيه، بتخفيض قدره 6.665 مليون جنيه من خلال إعدام أسهم خزينة والبالغ عددها 13.33 مليون سهم بقيمة 50 قرشًا للسهم.
وكانت افتتحت شركة راية لمراكز الاتصالات، موقعها الثاني في السعودية بالعاصمة الرياض، وذلك بعد افتتاح موقعها الأول في منطقة الخبر لتعزيز أعمالها في المنطقة.
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