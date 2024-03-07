راية لمراكز الاتصالات تعتمد تخفيض رأسمالها عبر إعدام أسهم الخزينة

MENAFN - Al-Borsa News) وافق مجلس إدارة شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، على تخفيض رأس المال المصدر من 109.23 مليون جنيه إلى 102.56 مليون جنيه، عبر إعدام أسهم خزينة 13.33 مليون سهم بقيمة اسمية 50 قرشًا للسهم الواحد.

وصدق المجلس على زيادة قيمة القرض المقدم لشركة“غلف كستومر اكسبيرينس” التابعة بالبحرين بمبلغ 5.5 مليون دولار، على أن يتم السداد خلال عامين.

موضوعات“راية لمراكز الاتصالات” تضاعف أرباحها السنوية 3.8 مرة مشتريات العرب تقود البورصة للصعود 3% بعد نصف ساعة من التداولات البورصة تقرر تعديل مواعيد جلسة التداول خلال شهر رمضان

وذكرت الشركة، أنها كانت قد منحت القرض بمبلغ 500 ألف دولار يسدد خلال عام وذلك في 27 ديسمبر 2022.

وتناقش الجمعية العامة غير العادية للشركة يوم 31 مارس 2024، تعديل رأس المال وتعديل نصوص المواد 6 و7 من النظام الأساسي،

بينما تناقش الجمعية العادية في اليوم ذاته توزيع أرباح على المساهمين والعاملين من عدمه، والمصادقة على القوائم المالية، وإعادة تشكيل مجلس الإدارة.

وتضاعفت أرباح شركة“راية لخدمات مراكز الاتصالات” 3.8 مرة خلال العام الماضي، لتصل 159.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 42.2 مليون جنيه خلال 2022.

وزادت إيرادات الشركة المجمعة خلال العام الماضي لتصل 1.95 مليار جنيه، مقابل 1.22 مليار جنيه خلال 2022.

وكانت كشفت شركة راية لخدمات مراكز الاتصالات، عن استقالة أحمد أبو العز الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من 7 ديسمبر الجاري.

وأوضحت الشركة، أنه تقرر تفويض هشام عبدالرسول بالقيام بمهام الرئيس التنفيذي للشركة خلال المرحلة الانتقالية إلى حين إقرار مجلس الإدارة على تعيين الرئيس التنفيذي البديل.

وتضاعفت أرباح شركة راية لمراكز الاتصالات، 16 مرة خلال التسعة الأشهر الأولى من العام الماضي، لتصل 132.2 مليون جنيه، مقارنة بربح 7.8 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2022.

وزادت إيرادات الشركة خلال التسعة الأشهر لتصل 1.37 مليار جنيه، مقابل إيرادات 848.2 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الأسبق.

وكانت أقرت الهيئة العامة للرقابة المالية، نشر تقرير إفصاح شركة“راية لمراكز الاتصالات”، بشأن تخفيض رأس المال المصدر.

ويتضمن تقرير الإفصاح تخفيض رأس المال المصدر من 109.22 مليون جنيه إلى 102.56 مليون جنيه، بتخفيض قدره 6.665 مليون جنيه من خلال إعدام أسهم خزينة والبالغ عددها 13.33 مليون سهم بقيمة 50 قرشًا للسهم.

وكانت افتتحت شركة راية لمراكز الاتصالات، موقعها الثاني في السعودية بالعاصمة الرياض، وذلك بعد افتتاح موقعها الأول في منطقة الخبر لتعزيز أعمالها في المنطقة.