الأحد.. المالية تتلقى طلبات المصدرين بالمرحلة الـ7 من مبادرة سداد المستحقات

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم اعتبارًا من الأحد المقبل وحتى 9 مايو 2024، فتح باب تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الانضمام للمرحلة السابعة من مبادرة ((السداد النقدى الفورى)) التى وافق على إطلاقها مجلس الوزراء بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه للملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر 2023، عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2023.

وأضاف أن ذلك يأتي استجابةً للقطاع التصديري، الذى أبدى رغبته فى استكمال سلسلة المبادرات الناجحة فى سداد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، حيث تم صرف أكثر من 11.8 مليار جنيه لـ1558 شركة فى المرحلة السادسة للسداد النقدى الفورى، وذلك فى إطار حرص الدولة على دفع عجلة الإنتاج والتصدير.

موضوعاتمشتريات العرب تقود البورصة للصعود 3% بعد نصف ساعة من التداولات “آمنة”: 24.3 مليار جنيه اعتمادات لدواوين عموم المحافظات “كايرو للصرافة”: 2.5 مليون جنيه حصيلة التنازل عن العملات خلال تعاملات أمس

وأوضح الوزير، أنه سيتم صرف الأعباء التصديرية للشركات المستفيدة من المرحلة السابعة لمبادرة ((السداد النقدى الفورى))، على فترتين إحداهما فى 27 يونيو 2024، والأخرى فى 8 أغسطس 2024، وذلك بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها.

ولفت إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات ((دعم المصدرين))، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز.

قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إنه تم صرف 54.5 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن.