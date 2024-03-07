الأحد.. المالية تتلقى طلبات المصدرين بالمرحلة الـ7 من مبادرة سداد المستحقات

(MENAFN
- Al-Borsa News) 54.5 مليار جنيه إجمالى ((دعم التصدير)) حتى الآن
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إنه سيتم اعتبارًا من الأحد المقبل وحتى 9 مايو 2024، فتح باب تلقى طلبات المصدرين الراغبين فى الانضمام للمرحلة السابعة من مبادرة ((السداد النقدى الفورى)) التى وافق على إطلاقها مجلس الوزراء بتكلفة إجمالية 8 مليارات جنيه للملفات المستوفاة لدى صندوق تنمية الصادرات حتى نهاية سبتمبر 2023، عن المشحونات حتى نهاية يونيو 2023.
وأضاف أن ذلك يأتي استجابةً للقطاع التصديري، الذى أبدى رغبته فى استكمال سلسلة المبادرات الناجحة فى سداد متأخرات أعباء الصادرات المستحقة للشركات المصدرة، حيث تم صرف أكثر من 11.8 مليار جنيه لـ1558 شركة فى المرحلة السادسة للسداد النقدى الفورى، وذلك فى إطار حرص الدولة على دفع عجلة الإنتاج والتصدير.
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وأوضح الوزير، أنه سيتم صرف الأعباء التصديرية للشركات المستفيدة من المرحلة السابعة لمبادرة ((السداد النقدى الفورى))، على فترتين إحداهما فى 27 يونيو 2024، والأخرى فى 8 أغسطس 2024، وذلك بنفس الضوابط السابقة بحيث يتم تطبيق خصم نسبة تعجيل السداد بقيمة 15% حتى مشحونات 30 يونيو 2021، ونسبة 8% عن المشحونات من أول يوليو 2021 إلى 30 يونيو 2022، وعدم تطبيق أي نسبة خصم عن المشحونات من أول يوليو 2022، وما يليها.
ولفت إلى أنه سيتم إجراء تسويات مالية أو مقاصة بين مستحقات ((دعم المصدرين))، ومستحقات جهات الدولة من الضرائب والجمارك والكهرباء والغاز.
قالت نيفين منصور، مستشار نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسى، إنه تم صرف 54.5 مليار جنيه للشركات المصدرة، مُنذ بدء مبادرات سداد المستحقات المتأخرة للمصدرين لدى صندوق تنمية الصادرات في أكتوبر 2019 وحتى الآن.
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