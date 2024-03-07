حالة الطقس: انخفاض آخر على درجات الحرارة وتوقعات بسقوط زخات من الأمطار

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- يكون الجو اليوم الخميس، غائما جزئيا إلى غائم باردا نهارا خاصة فوق المناطق الجبلية، حيث يطرأ انخفاض آخر على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار على معظم المناطق، وتكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانًا، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج.

وفي ساعات المساء والليل: يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم بوجه عام وبارداً خاصة فوق المناطق الجبلية ويتوقع سقوط أمطار متفرقة بين الحين والآخر فوق معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم غد الجمعة، يكون الجو غائما جزئيا، باردا نهارا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أقل من معدلها السنوي العام (العظمى في القدس المحتلة 15 درجة مئوية)، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة السرعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

ويوم السبت، يكون الجو غائما جزئيا، باردا نهارا خاصة فوق المناطق الجبلية، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، ويتوقع سقوط أمطار خفيفة متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر متوسط ارتفاع الموج.

أما الأحد فيكون الجو صافيا بوجه عام باردا نسبيا في المناطق الجبلية معتدلا في بقية المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الارصاد الجوية من خطر تدني مدى الرؤيا الأفقية، ومن خطر التزحلق على الطرقات.