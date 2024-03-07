ارتفاع سعر الخيار والكوسا في السوق المركزي

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري-
ارتفعت أسعار الخيار والكوسا في السوق المركزي للخضار اليوم الخميس وبفارق 5-10 قروش عن يوم أمس .
ووفقا للنشرة اليومية -الاسترشادية - الصادرة عن السوق المركزي للخضار ، بلغ سعر الخيار اليوم الأربعاء بين 35 و 60 قرشا للكيلو ، و الكوسا بين 40 و 60 قرشا للكيلو .
وتالياً نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي :
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