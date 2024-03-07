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ارتفاع سعر الخيار والكوسا في السوق المركزي

3/7/2024 3:43:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- ارتفعت أسعار الخيار والكوسا في السوق المركزي للخضار اليوم الخميس وبفارق 5-10 قروش عن يوم أمس .
ووفقا للنشرة اليومية -الاسترشادية - الصادرة عن السوق المركزي للخضار ، بلغ سعر الخيار اليوم الأربعاء بين 35 و 60 قرشا للكيلو ، و الكوسا بين 40 و 60 قرشا للكيلو .

وتالياً نشرة مفصلة بأسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي :




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