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الاحتلال يعتقل 10 فلسطينيين من رام الله بينهم 4 نساء

3/7/2024 3:43:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، 10 فلسطينيين من رام الله، بينهم 4 نساء.


وأفادت مصادر لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الصحفية والأسيرة المحررة بشرى الطويل، بعد اقتحام منزل عائلتها في حي الطيرة برام الله، وتخريب محتوياته، وتعرضها للشتم والضرب والاعتداء.


وأضافت المصادر ذاتها، أن قوات الاحتلال اعتقلت الشابة صمود مطير بعد مداهمة منزل عائلتها في مدينة رام الله.


ومن قرية عابود، غرب رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: رائدة غانم البرغوثي، وهندر رشاد البرغوثي، والشاب طارق محمود البرغوثي.


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