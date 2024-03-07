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الحوثيون: لا نستهدف أي سفينة إلا بعد تحذيرها بعدم العبور

3/7/2024 3:43:41 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الناطق باسم جماعة الحوثي في اليمن يحيى سريع إن الأميركيين والبريطانيين يتحملون تداعيات عسكرتهما البحر الأحمر.
وفي بيان، قال سريع إن الجماعة أكدت مرارا أن "السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة هي المستهدفة"، مؤكدا أن القوات التابعة للجماعة "لا تستهدف أي سفينة إلا بعد تحذيرها بعدم العبور".
واعتبر أن العدوان على غزة هو "أميركي بامتياز وما إسرائيل إلا أداة تنفيذية"، مشيرا إلى أنه كان يتوجب على واشنطن أن تعمل على إرغام إسرائيل بوقف عدوانها لكنها ذهبت إلى خيار التصعيد.

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