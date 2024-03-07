الحوثيون: لا نستهدف أي سفينة إلا بعد تحذيرها بعدم العبور

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- قال الناطق باسم جماعة الحوثي في اليمن يحيى سريع إن الأميركيين والبريطانيين يتحملون تداعيات عسكرتهما البحر الأحمر.
وفي بيان، قال سريع إن الجماعة أكدت مرارا أن "السفن الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة هي المستهدفة"، مؤكدا أن القوات التابعة للجماعة "لا تستهدف أي سفينة إلا بعد تحذيرها بعدم العبور".
واعتبر أن العدوان على غزة هو "أميركي بامتياز وما إسرائيل إلا أداة تنفيذية"، مشيرا إلى أنه كان يتوجب على واشنطن أن تعمل على إرغام إسرائيل بوقف عدوانها لكنها ذهبت إلى خيار التصعيد.
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