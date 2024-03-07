إغلاق جزئي لمسرب من شارع الاستقلال بعد سقوط حمولة مركبة شحن من الطوب

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سبّب سقوط حمولة مركبة شحن من الطوب، على شارع الاستقلال، ظهر اليوم، باحداث ازدحام مروري، واغلاق المسرب الأيسر من الطريق.
وقالت إدارة السير إن سقوط حمولة مركبة شحن من الطوب، وتحديداً ما بعد الاستقلال مول باتجاه جسر الظاهر، أحدث أثّراً على الحركة المرورية.
وبينت أن العمل جارٍ على رفع الأثر، وتقوم الكوادر بتسيير حركة السير.
ودعت الإدارة السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات رقباء السير في الموقع.
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