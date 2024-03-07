إغلاق جزئي لمسرب من شارع الاستقلال بعد سقوط حمولة مركبة شحن من الطوب

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - سبّب سقوط حمولة مركبة شحن من الطوب، على شارع الاستقلال، ظهر اليوم، باحداث ازدحام مروري، واغلاق المسرب الأيسر من الطريق.



وقالت إدارة السير إن سقوط حمولة مركبة شحن من الطوب، وتحديداً ما بعد الاستقلال مول باتجاه جسر الظاهر، أحدث أثّراً على الحركة المرورية.



وبينت أن العمل جارٍ على رفع الأثر، وتقوم الكوادر بتسيير حركة السير.



ودعت الإدارة السائقين توخي الحيطة والحذر، واتباع إرشادات رقباء السير في الموقع.

