لماذا تنفق أمريكا مليون دولار شهريا على يخت روسي؟

MENAFN - Al Wakeel News)تنفق الحكومة الأمريكية ما يقرب من مليون دولار شهريا لصيانة يخت فاخر تمت مصادرته من رجل أعمال روسي خاضع للعقوبات المطبقة كجزء من جهود وزارة العدل الأمريكية للضغط على الكرملين بسبب الحرب على أوكرانيا.



وكان اليخت أماديا الذي يبلغ طوله 348 قدما واحد من أول الأهداف التي قال المدعون الأمريكيون إنها جزء من الجهود لمحاسبة رجال الأعمال الروس المقربين من الكرملين.

وتمت مصادرة اليخت الفاخر أثناء رسوه في ميناء في فيجي في عام 2022 من قبل مسؤولي إنفاذ القانون المحليين في البلاد ومكتب التحقيقات الفيدرالي.

ويقول المدعون الأمريكيون إن مالكه، سليمان كريموف، الذي جمع ثروته من الذهب، انتهك العقوبات الأمريكية المفروضة على روسيا.



ويطلب المدعون حاليا من القاضي الإذن ببيع اليخت قائلين إن نفقاته باهظة وكلف الحكومة حوالي 20 مليون دولار، وكتب ممثلو الادعاء في ملف قدم للقضاء في وقت سابق من هذا الشهر: "من المفرط أن يدفع دافعو الضرائب ما يقرب من مليون دولار شهريا للحفاظ على أماديا فيما يمكن تخفيض هذه النفقات إلى الصفر من خلال بيعه".



ويقدره ثمن اليخت بمبلغ 230 مليون دولار، ويبلغ إجمالي التكاليف الشهرية حوالي 600 ألف دولار للصيانة، بالإضافة إلى 144 ألف دولار للتأمين، وكذلك تبلغ نفقات الحوض المخصص لليخت 178 ألف دولار أخرى شهريا، ما يعني أن الأموال التي تنفق على اليخت شهريا تقدر بـ922 ألف دولار.

وأبلغ رجل الأعمال الروسي إدوارد خديناتوف وشركة شركة "ميلمارين" المسجلة رسميا بأنها مالكة اليخت، المحكمة التي تنظر قضية اليخت، بتقديم عرض للحكومة الأمريكية لاسترداد اليخت مقابل تعويض الحكومة عن التكاليف التي تكبدتها لصيانته، وقالا إن القاضي لا ينبغي أن يسمح بعرضه للبيع حتى يتم البت في طلبهما برفض قرار مصادرة اليخت.



وفي المقابل، قال المدعون الأمريكيون إن اتخاذ قرار بشأن هذا الاقتراح قد يستغرق عدة أشهر أخرى، مما يزيد من تكلفة صيانة اليخت.



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