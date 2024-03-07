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تفاصيل جديدة عن الهجوم على سفينة ترو كونفيدنس بخليج عدن

3/7/2024 3:43:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نقلت رويترز عن الجهة المالكة لسفينة ترو كونفيدنس التي أعلن الحوثيون استهدافها بخليج عدن أمس الأربعاء، أن 3 من أفراد الطاقم قتلوا وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة في الهجوم على السفينة.
وقالت الجهة المالكة للسفينة الأميركية إن سفينة حربية هندية نقلت جميع أفراد الطاقم الـ20 ومنهم 3 حراس مسلحين إلى جيبوتي.
وأوضحت أن الأمواج تجرف السفينة ترو كونفيدنس بعيدا عن اليابسة ويجري اتخاذ تدابير لإنقاذها.













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