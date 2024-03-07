تفاصيل جديدة عن الهجوم على سفينة ترو كونفيدنس بخليج عدن

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- نقلت رويترز عن الجهة المالكة لسفينة ترو كونفيدنس التي أعلن الحوثيون استهدافها بخليج عدن أمس الأربعاء، أن 3 من أفراد الطاقم قتلوا وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة في الهجوم على السفينة.
وقالت الجهة المالكة للسفينة الأميركية إن سفينة حربية هندية نقلت جميع أفراد الطاقم الـ20 ومنهم 3 حراس مسلحين إلى جيبوتي.
وأوضحت أن الأمواج تجرف السفينة ترو كونفيدنس بعيدا عن اليابسة ويجري اتخاذ تدابير لإنقاذها.
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