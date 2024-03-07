مستعربون يعتقلون فلسطينيا من مدينة نابلس
التاريخ
3/7/2024 3:43:40 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري- اعتقلت قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون"، اليوم الخميس، شابا من مدينة نابلس.
وأفادت مصادر أمنية لـ"وفا"، بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت شارع سفيان بالمدينة، وداهمت محلا تجاريا، واعتقلت الفلسطيني سامي أبو حمادة من مخيم بلاطة، قبل انسحابها.
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