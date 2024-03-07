Thursday, 07 March 2024 01:15 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


ندوة في العقبة حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية

3/7/2024 3:43:40 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظمت مديرية ثقافة العقبة بالتعاون مع مركز الأميرة بسمة للتنمية الاجتماعية ندوة حوارية بعنوان "مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية".


وأكد مدير ثقافة العقبة طارق البدور أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والأحزاب، باعتبار أن العمل الحزبي لم يعد ترفا سياسيا، بل واجب وطني يحتم علينا توعية السيدات بأهمية الأحزاب وتعزيز انخراط المرأة فيها.


وقالت الناشطة الاجتماعية مي القطامين إن المرأة الأردنية خطت خطوات مهمة وبارزة بدعم من القيادة الهاشمية والدولة الأردنية، لتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار السياسي، مشيرة إلى أن المكتسبات السياسية والتشريعية والقضائية التي حصلت عليها النساء خلال 25 عاما مضت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، هي الأبرز والأكثر رسوخا، ولا سيما في التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب اللذين جرى إقرارهما في العام 2022 وفقا لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.


بدورها، أكدت المحامية رندا المعايطة أن مثل هذه الندوات لها دور كبير في التوعية، ولا سيما أن التجربة الحزبية جديدة، وقانون الانتخاب جرى تعديله ليتوافق مع تطور الحياة السياسية في الأردن.


وعرضت رئيسة مركز الأميرة بسمة للتنمية في العقبة المهندسة آية الكلالدة، لدور الصندوق الأردني الهاشمي ممثلا بمراكز الأميرة بسمة المنتشرة في محافظات المملكة كافة، ودوره المجتمعي المساند للمرأة وتمكينها.

MENAFN07032024000208011052ID1107946409

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث