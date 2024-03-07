ندوة في العقبة حول مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نظمت مديرية ثقافة العقبة بالتعاون مع مركز الأميرة بسمة للتنمية الاجتماعية ندوة حوارية بعنوان "مشاركة المرأة في الحياة السياسية والحزبية".



وأكد مدير ثقافة العقبة طارق البدور أهمية مشاركة المرأة في الحياة السياسية والأحزاب، باعتبار أن العمل الحزبي لم يعد ترفا سياسيا، بل واجب وطني يحتم علينا توعية السيدات بأهمية الأحزاب وتعزيز انخراط المرأة فيها.



وقالت الناشطة الاجتماعية مي القطامين إن المرأة الأردنية خطت خطوات مهمة وبارزة بدعم من القيادة الهاشمية والدولة الأردنية، لتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار السياسي، مشيرة إلى أن المكتسبات السياسية والتشريعية والقضائية التي حصلت عليها النساء خلال 25 عاما مضت في عهد جلالة الملك عبدالله الثاني، هي الأبرز والأكثر رسوخا، ولا سيما في التعديلات الدستورية وقانوني الانتخاب والأحزاب اللذين جرى إقرارهما في العام 2022 وفقا لتوصيات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.



بدورها، أكدت المحامية رندا المعايطة أن مثل هذه الندوات لها دور كبير في التوعية، ولا سيما أن التجربة الحزبية جديدة، وقانون الانتخاب جرى تعديله ليتوافق مع تطور الحياة السياسية في الأردن.



وعرضت رئيسة مركز الأميرة بسمة للتنمية في العقبة المهندسة آية الكلالدة، لدور الصندوق الأردني الهاشمي ممثلا بمراكز الأميرة بسمة المنتشرة في محافظات المملكة كافة، ودوره المجتمعي المساند للمرأة وتمكينها.