الأرصاد: قفزة بدرجات الحرارة في مع بداية رمضان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - براءة الشلالدةقالت دائرة الأرصاد الجوية إن المملكة ستشهد ارتفاعاً بدرجات الحرارة في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك وفق التوقعات الأولية للخرائط الجوية .



وأضافت الأرصاد اليوم الخميس لـ "الوكيل الاخباري" أن درجات الحرارة ستقفز نحو 8 درجات مئوية بداية الأسبوع القادم عن معدلاتها الطبيعية في مثل هذا الوقت من العام.



ونوهت أن درجات الحرارة العظمى خلال أول أيام شهر رمضان ستصل لـ 23 درجة مئوية في عمان ونحو 28 درجة مئوية في الأغوار والبحر الميت والعقبة.



وأكدت ان الأيام القادمة تصبح الخرائط الجوية أكثر دقة لمعرفة الحالة الجوية للأسبوع الثاني من شهر رمضان.

