شاهد سمكة قرش عملاقة تنجرف إلى الشاطئ في أستراليا

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تم القتل الرحيم لسمكة قرش بيضاء ضخمة شوهدت وهي تضرب بعنف في المياه الضحلة بعد أن جرفتها الأمواج إلى الرمال على شاطئ شعبي.
ورصد رجال الإنقاذ لأول مرة سمكة القرش التي يبلغ طولها أربعة أمتار وهي تكافح في الماء أمام نادي Kingscliff Beach Bowls، بالقرب من حدود كوينزلاند على ساحل نيو ساوث ويلز، صباح يوم الاثنين.
وسارع راكبو الأمواج إلى التجديف إلى الشاطئ وتجمع حشد كبير على الشاطئ حيث تم استدعاء متخصصين من Sea World القريبة في غولد كوست إلى مكان الحادث.
لقد فات الأوان بالنسبة للخبراء لإنقاذ حياة القرش.
وقالت شركة سي وورلد في بيان: "للأسف، كان القرش في حالة سيئة بعد وصوله إلى الشاطئ، وقام فريق سي وورلد البيطري بوصف الأدوية لجعله مريحًا قبل وفاته".
لبنان 24
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