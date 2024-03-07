منصّة زين تتيح الفرصة لـ 4 شركات ناشئة للمشاركة في مؤتمر“Leap 2024” التقني في الرياض

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - لتواصل دعمها للشركات الناشئة الأردنية للوصول إلى الأسواق العالمية، وتمكينها من النمو والتوسّع وزيادة فرصها للحصول على الاستثمار؛ أتاحت منصّة زين للإبداع (ZINC) الفرصة لـ 4 شركات ناشئة أردنية عاملة في المجال التقني، للمشاركة وحضور أعمال الدورة الثالثة من مؤتمر“Leap 2024” التقني، الذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض خلال الفترة من 4 إلى 7 آذار، تحت شعار "آفاق جديدة".



واختارت منصّة زين للإبداع الشركات الناشئة الأردنية للمشاركة في هذا المؤتمر الهام بناءً على المجالات التي تعمل بها هذه الشركات، وأدائها في السوق المحلّي، وملائمتها للسوق السعودي وإمكانية جذبها للاستثمارات هناك، ومواكبتها لأحدث التكنولوجيا لتطوير أعمالها بشكل متسارع، حيث تم منح هذه الفرصة لثلاث شركات ناشئة من الشركات التي تم اختيارها مؤخراً ضمن النسخة السادسة من برنامج زين المبادرة -أحد أهم برامج ومبادرات المنصة لدعم الرياديين الأردنيين- وهي كل من شركة (تمرّس-Tamarras) ، وشركة (Semesteer) العاملتين في مجال التعليم التقني، وشركة (Qaleb) التي تقدّم نماذج جرافيك ومنتجات رقمية تحمل الطابع العربي والإسلامي، lبالإضافة إلى شركة (Gamerg) العاملة في مجال صناعة الألعاب والرياضات الإلكترونية، وهي واحدة من الشركات الناشئة التي انضمت مؤخراً لبرنامج الاحتضان الذي تقدّمه منصّة زين للإبداع.



ويعد مؤتمر Leap 2024 منصّة تجمع بين المبتكرين والمستثمرين في مجال التقنية، حيث يشارك فيه ما يزيد عن 1000 شركة عالمية ومحلية عاملة في المجال التقني ومجال الذكاء الاصطناعي حول العالم، أبرزها غوغل، ومايكروسوفت، وديل، وسيسكو، وعلي بابا، وهواوي وغيرها، وأكثر من 1000 خبير ومتحدّث من 180 دولة حول العالم ومن أبرز الشخصيات من الوسط التقني، منهم أرفيند كريشنا الرئيس والمدير التنفيذي لشركة "آي بي إم"، وأنطونيو نيري الرئيس التنفيذي لشركة "هويت باكارد إنتربرايز"، وإريك يوان الرئيس التنفيذي لشركة زوم، وبورجي إيكهولم الرئيس التنفيذي لشركة إريكسون، بالإضافة إلى مجموعة من الشركات الناشئة والمبتكرين والرياديين، لمناقشة مستقبل التقنية والذكاء الاصطناعي واستعراض أحدث الابتكارات.



كما يضم المؤتمر العديد من الفعاليات وورش العمل والجلسات الحوارية والمسابقات، ويسلّط الضوء على الشركات الناشئة والأعمال الريادية والابتكار، واستعراض الفرص الاستثمارية، مما يتيح المجال للشركات الناشئة الأردنية لاستعراض أعمالها أمام نخبة من المستثمرين وأصحاب كبريات الشركات، والاطلاع على أعمال الشركات العاملة في ذات المجال، وتبادل الخبرات مع أصحاب الأعمال المتواجدين هناك.