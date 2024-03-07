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المؤشر نيكاي الياباني يغلق على انخفاض حاد مع صعود الين

3/7/2024 3:43:39 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - انخفض المؤشر نيكاي الياباني من مستوى قياسي مرتفع ليغلق على انخفاض حاد الخميس؛ وسط عمليات بيع للأسهم المرتبطة بالرقائق مع صعود الين وسط توقعات متزايدة لتعديل سياسة بنك اليابان المركزي.


وأغلق المؤشر منخفضا 1.23%، وهو أكبر تراجع يومي منذ 26 كانون الثاني، عند 39598.71 نقطة بعد أن سجل مستوى قياسيا مرتفعا عند 40472.11 نقطة؛ مقتفيا أثر مكاسب وول ستريت الليلة الماضية.


كما عكس المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مساره لينخفض 0.44% إلى 2718.54 نقطة.
وقال كبير محللي سوق الأسهم في توكاي طوكيو إنتيليجنس لابوريتري سييتشي سوزوكي "جدد المستثمرون توقعاتهم بأن بنك اليابان سينهي سياسة سعر الفائدة السلبية في وقت مبكر من هذا الشهر".

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