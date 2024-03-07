غطّاسو الدفاع المدني ينقذون شخصين علقا داخل بئر بالمفرق 03/07/2024 - 11:03 عمان ن

قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام عامر السرطاوي، إنّه ورد بلاغ لمديرية دفاع مدني المفرق بوجود شخصين اثنين علقا داخل بئر في محافظة المفرق.

وأضاف أن فرق الغطس وكوادر الدفاع المدني تحركت للمكان وتمكنوا من إنقاذ الشخصين من داخل البئر والبالغ عمقه 17 متراً، وأُسعفا إلى المستشفى وحالتهما العامة متوسطة.

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