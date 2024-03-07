داود كتاب يتحدث حول حملة لسنا أرقام بمناسبة يوم المرأة الذي يصادف الـ 8 من آذار

(MENAFN
- Amman Net)
شبكة الإعلام المجتمعي تطلق الخميس موجة بث إذاعية خاصة
تحت عنوان لسنا أرقاماً تكريما للنساء في فلسطين، تزامناً مع يوم المرأة العالمي الذي يصادف 8 آذار.
مفوض الاتحاد الأوروبي لإدارة الأزمات والمساعدات الإنسانية يؤكد أن الاتحاد الأوروبي ملتزم جدًا بالعمل مع الأردن في تخفيف معاناة الناس في غزة بكل الطرق الممكنة.
الأردن يتقدم درجة واحدة في مؤشر الحرية الاقتصادية للعام 2024، الصادر عن مؤسسة التراث "هيريتيج"، بحلوله في المرتبة 92 عالميا.
إدارة الدوريات الخارجية تحذر من انزلاق المركبات خلال التساقط المطري على الطرقات مع ضرورة المسير بسرعات تتناسب والحالة الجوية المتوقعة.
دائرة ضريبة الدخل والمبيعات، تدعو المكلفين كافة، إلى تقديم إقرارات ضريبة الدخل عن دخولهم المتحققة خلال العام المالي 2023 إلكترونياً
محكمة العدل الدولية تقول إن جنوب إفريقيا طلبت منها إصدار إجراءات طارئة أخرى تستهدف إسرائيل التي تقول بريتوريا إنها تنتهك الإجراءات الصادرة ضدها بالفعل.
تسود أجواء باردة نسبياً في أغلب المناطق، وغائمة جزئيا إلى غائمة أحياناً، مع توقع هطول زخات من المطر على فترات في شمال ووسط المملكة. × أدخل بعض الكلمات المفتاحية.
داود كتاب يتحدث حول حملة "لسنا أرقام" بمناسبة يوم المرأة الذي يصادف الـ 8 من آذار 03/07/2024 - 11:16 عمان ن أخبار فيديو أضف تعليقك Radio Al-Balad
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