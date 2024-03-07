مشاركة الأستاذة عبلة ابو علبة في حملة لسنا أرقام بمناسبة يوم المرأة



بمناسبة يوم المرأة الذي يصادف الـ 8 من آذار، يطلق راديو البلد حملة "لسنا أرقام"... وتأتي الموجة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، للتركيز على النساء اللواتي فقدن حياتهن في الحرب الإسرائيلية في فلسطين، و الإنسانية خلف هذه الأرقام أمين عام المكتب السياسي لحزب الشعب الديمقراطي عبلة ابو علبة #راديو_البلد #فلس_طين #غ_ز_ة #الأردن #لسنا_أرقاما

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