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مشاركة الأستاذة عبلة ابو علبة في حملة لسنا أرقام بمناسبة يوم المرأة

3/7/2024 3:43:29 AM

(MENAFN- Amman Net) #راديو_البلد #فلس_طين #غ_ز_ة


بمناسبة يوم المرأة الذي يصادف الـ 8 من آذار، يطلق راديو البلد حملة "لسنا أرقام"... وتأتي الموجة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، للتركيز على النساء اللواتي فقدن حياتهن في الحرب الإسرائيلية في فلسطين، و الإنسانية خلف هذه الأرقام أمين عام المكتب السياسي لحزب الشعب الديمقراطي عبلة ابو علبة #راديو_البلد #فلس_طين #غ_ز_ة #الأردن #لسنا_أرقاما

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