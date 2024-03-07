مشاركة الممثلة الأردنية جوليت عواد في حملة لسنا أرقام بمناسبة يوم المرأة

مشاركة الممثلة الأردنية جوليت عواد في حملة لسنا أرقام بمناسبة يوم المرأة
التاريخ
3/7/2024 3:43:28 AM
(MENAFN
- Amman Net) بمناسبة يوم المرأة الذي يصادف الـ 8 من آذار، يطلق راديو البلد حملة "لسنا أرقام"... وتأتي الموجة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، للتركيز على النساء اللواتي فقدن حياتهن في الحرب الإسرائيلية في فلسطين، و الإنسانية خلف هذه الأرقام الممثلة الأردنية جوليت عواد
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