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مشاركة الممثلة الأردنية جوليت عواد في حملة لسنا أرقام بمناسبة يوم المرأة

3/7/2024 3:43:28 AM

(MENAFN- Amman Net) بمناسبة يوم المرأة الذي يصادف الـ 8 من آذار، يطلق راديو البلد حملة "لسنا أرقام"... وتأتي الموجة في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، للتركيز على النساء اللواتي فقدن حياتهن في الحرب الإسرائيلية في فلسطين، و الإنسانية خلف هذه الأرقام الممثلة الأردنية جوليت عواد

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