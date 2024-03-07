الصين: الحرب في غزة وصمة عار على الحضارة وندعم نيل فلسطين عضوية كاملة بالامم المتحدة

MENAFN - Palestine News Network ) بكين /PNN/ وصف وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم الخميس، الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة بأنها "وصمة عار على الحضارة"، مكررا دعوات بكين إلى "وقف فوري لإطلاق النار".

وقال وانغ خلال مؤتمر صحفي في بكين "إنها مأساة للبشرية ووصمة عار على الحضارة، حيث اليوم، في القرن الحادي والعشرين، هذه الكارثة الإنسانية لا يمكن وقفها".

ودعت بكين إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة منذ بدء الحرب في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر العام الماضي، وهي من الدول الداعمة لحل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.

وكان الرئيس الصيني شي جينبينغ قد دعا إلى عقد "مؤتمر دولي للسلام" لحل الصراع.

وقال وانغ "لا يوجد سبب يمكن أن يبرر استمرار الصراع"، مضيفا "يجب على المجتمع الدولي أن يتحرك بشكل عاجل، ويجعل من التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار ووقف الأعمال العدائية أولوية قصوى".

وأضاف أن "ضمان الإغاثة الإنسانية هو مسؤولية أخلاقية عاجلة".

وأكد وانغ "نحن ندعم أن تصبح فلسطين عضوا رسميا في الأمم المتحدة".

وقال "الكارثة في غزة ذكّرت العالم مرة أخرى بحقيقة أنه لم يعد بالامكان تجاهل أن الأراضي الفلسطينية محتلة منذ فترة طويلة".

وأضاف أن "رغبة الشعب الفلسطيني التي طال انتظارها في إقامة دولة مستقلة لم يعد من الممكن تفاديها، كما أن الظلم التاريخي الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يستمر لأجيال دون تصحيحه".