الاتحاد الأوروبي يدين بناء وحدات استعمارية في الضفة: يزيد التوتر ويهدد السلام

(MENAFN
- Palestine News Network )
بروكسل /PNN/ أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استعمارية جديدة في الضفة الغربية، وحثها على التراجع عنه.
وقال الاتحاد في بيان، إنه يدين "موافقة اللجنة العليا للتخطيط الإسرائيلية، يوم أمس، على خطط بناء أكثر من 3426 وحدة سكنية، ما يزيد توسيع المستوطنات غير القانونية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة".
وأضاف البيان: "يحث الاتحاد الأوروبي إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات، ويؤكد مجدداً أن المستوطنات غير قانونية، بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام، لأنها تهدد حل الدولتين".
وتابع: "علاوة على ذلك، فإن توسيع المستوطنات يتعارض تماماً مع الجهود الجارية للحد من التوتر، وهو أمر يزداد أهمية باقتراب مناسبات دينية مثل شهر رمضان وعيد الفصح وعيد القيامة".
وأكد البيان موقف الاتحاد الأوروبي، على أنه "لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، باستثناء تلك التي يتفق عليها الطرفان".
MENAFN07032024000205011050ID1107946396
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.