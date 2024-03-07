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الاتحاد الأوروبي يدين بناء وحدات استعمارية في الضفة: يزيد التوتر ويهدد السلام

3/7/2024 3:42:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) بروكسل /PNN/ أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، قرار الحكومة الإسرائيلية المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استعمارية جديدة في الضفة الغربية، وحثها على التراجع عنه.

وقال الاتحاد في بيان، إنه يدين "موافقة اللجنة العليا للتخطيط الإسرائيلية، يوم أمس، على خطط بناء أكثر من 3426 وحدة سكنية، ما يزيد توسيع المستوطنات غير القانونية في أنحاء الضفة الغربية المحتلة".

وأضاف البيان: "يحث الاتحاد الأوروبي إسرائيل على التراجع عن هذه القرارات، ويؤكد مجدداً أن المستوطنات غير قانونية، بموجب القانون الدولي، وتشكل عقبة أمام السلام، لأنها تهدد حل الدولتين".

وتابع: "علاوة على ذلك، فإن توسيع المستوطنات يتعارض تماماً مع الجهود الجارية للحد من التوتر، وهو أمر يزداد أهمية باقتراب مناسبات دينية مثل شهر رمضان وعيد الفصح وعيد القيامة".

وأكد البيان موقف الاتحاد الأوروبي، على أنه "لن يعترف بأي تغييرات على حدود ما قبل عام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، باستثناء تلك التي يتفق عليها الطرفان".

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