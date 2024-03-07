إسرائيل تقر خططا لبناء 18 ألف وحدة سكنية بالمستوطنات خلال عام واحد

MENAFN - Palestine News Network ) تل أبيب/PNN- قالت صحيفة "إسرائيل اليوم" إنه تم إقرار خطط لبناء 18 ألفا و515 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة الغربية خلال العام الجاري، مشيرة إلى أنه أكبر عدد من الوحدات السكنية تتم الموافقة عليه خلال عام واحد.

وأشارت الصحيفة إلى موافقة المجلس الأعلى للتخطيط -أمس الأربعاء- على بناء 3500 وحدة سكنية إضافية في مستوطنات "معاليه أدوميم" و"إفرات" و"كيدار".

وأوضحت أن اجتماع المجلس يأتي في توقيت رمزي، إذ عُقد بعد عام من نقل من السلطات المدنية في الضفة الغربية إلى وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش عقب توليه منصبا مستحدثا بوزارة الجيش، بالإضافة إلى حقيبة المالية.

ونقلت "إسرائيل اليوم" عن سموتريتش قوله إن الاستيطان سيستمر في التوسع، وإن الاستيطان في الضفة الغربية هو "الحزام الأمني لإسرائيل"، حسب تعبيره.

وأضاف الوزير الإسرائيلي أنه بالتوازي مع الموافقة على بناء الوحدات السكنية يتم الترويج -على نطاق غير مسبوق- لمشاريع استيطانية جديدة تشمل شق طرق في الضفة.

وأوردت الصحيفة الإسرائيلية تصريحات لعدد من قادة المستوطنين في الضفة الغربية يشيدون فيها بتسريع وتيرة الاستيطان في الضفة الغربية في ظل الحرب على قطاع غزة، وشكروا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسموتريتش ووزير الجيش يوآف غالانت.

المصدر : إسرائيل اليوم