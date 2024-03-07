التنمية: على المجتمع الدولي التحرك لوقف المجازر وتوفير الحماية للنساء الفلسطينيات

MENAFN - Palestine News Network ) رام الله/PNN- جدد وزير التنمية الاجتماعية د. أحمد مجدلاني، في بيان صحفي أصدرته الوزارة بمناسبة اليوم العالمي للمرأة 8 آذار دعوته المجتمع الدولي للوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني ووقف المجازر بحقه وتوفير الحماية للنساء بشكل خاص أثناء الحروب ضد جميع أعمال العنف والتهديد وتسليط الضوء على العنف الذي يقع على النساء والفتيات والأطفال جراء انتهاكات وجرائم الاحتلال الاسرائيلي الذي يمارس العنف الأبشع والأخطر في تاريخ البشرية كما دعا إلى التحرك السريع من أجل وقف عملية الإبادة الجماعية والتهجير بكل أشكاله.

وشدد على ضرورة التحرك العاجل لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى أهالي القطاع، وبخاصة المساعدات العاجلة للنساء والفتيات والأطفال وكبار السن.

وقال "يحتفل العالم باليوم العالمي للمرأة هذا العام تزامناً مع الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس مما يفاقم معاناة النساء والفتيات والأسر الفلسطينية في أنحاء الوطن كما يمعن الاحتلال باستخدامه لأدوات الانتهاك والتنكيل بحق الأسيرات والأسرى الفلسطينيين."



وتابع "تقوم قوات الاحتلال باستخدام أجسادهن كأدوات ابتزاز من أجل إخضاعهن بطريقة

ممنهجة من خلال فعل الاعتقال فقد لجأ الاحتلال الاسرائيلي إلى نظام السجن بشكل مكثف وسع دائرة الاعتقال حيث بلغ عدد الأسيرات 210 امرأة ممن تم توثيق اعتقالهن وهناك العشرات من المعتقلات من قطاع غزة لم يتم التبليغ عن اعتقالهن للصليب الأحمر."

وأضاف نذكر العالم أن النساء والفتيات الفلسطينيات يتعرضن لكافة أشكال عنف الاحتلال، ومئات الآلاف منهن ومن الأطفال أهداف للطائرات الحربية والقذائف والقنابل الفسفورية، والآلاف منهن أصبحن مشردات ونازحات وفاقدات لعائلاتهن بلا بيت أو معيل أو أسرة.

مشيراً أن آلاف النساء في قطاع غزة تعانين الألم النفسي بسبب فقدانهن أطفالهن كذلك اللواتي كذلك العديد منهن يعانين من آلام المخاض والولادة في ظل تدمير البنية التحتية للقطاع الصحي وانعدام الرعاية الصحية اللازمة.

وتحدث مجدلاني " إن ما يحدث في قطاع غزة انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي الإنساني وكل الأعراف الدولية خاصة اتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب حيث يضرب الاحتلال بعرض الحائط كل قواعد واتفاقيات حقوق الإنسان بل يمعن بارتكاب جرائمه خاصة ضد النساء والأطفال من إعدام تعسفي للنساء والفتيات واعتداء على حياتهن الخاصة وشرفهن وانتهاك لحرمتهن وكرامتهن.

واستعرض أبرز الانتهاكات التي لا زال يمارسها الاحتلال بحق النساء حيث أن كثيرات منهن قتلن أثناء فرارهن من القصف ونزوحهن بحثا عن ملجأ آمن وكثيرات تعرضن للاعتقال والتعذيب والاعتداء الجنسي اضافة إلى الانتهاك الجسدي للأسيرات من قطاع غزة والقدس والضفة الغربية.







ووجه الوزير تحية لكافة نساء فلسطين في غزة والضفة الغربية والقدس اللواتي يواجهن كافة أشكال العنف بما أوتين من قوة وعزيمة وصبر كذلك لعائلات الشهيدات والشهداء للأسيرات والأسرى والجريحات والجرحى، وللماجدات في المسجد الأقصى المبارك وأكنافه في الدفاع عن مقدساتنا الإسلامية والمسيحية.





ووفقا للاحصاءات فقد بلغ عدد الشهداء من النساء جراء العدوان على قطاع غزة 8620 مرأة و 14 ألف و350 طفل في حين تجاوز عدد المصابين 71920 مصاب و8 آلاف مفقود.