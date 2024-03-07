هيئة الأسرى: ظروف حياتية مأساوية يعيشها الأسرى في مركز توقيف عتصيون

MENAFN - Palestine News Network ) بيت لحم/PNN- كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الخميس، أن الأسرى في مركز توقيف عتصيون القريب من محافظتي الخليل وبيت لحم، يعيشون ظروف حياتية مأساوية، جراء المعاملة اليومية المفروضة عليهم من قبل جيش الاحتلال الذي يتولى الإشراف على احتجازهم.

وأوضحت الهيئة نقلا عن محاميتها جاكلين الفرارجة التي زارت مركز التوقيف مؤخراً، أن العدد الاجمالي للأسرى الموقوفين في مركز توقيف عتصيون ( 110 )، ولا زال الوضع سيء، حيث الاكتظاظ الكبير في الغرف مما دفع الأسرى لسياسة التناوب على النوم لنقص الأسرة والفرشات، والطعام شحيح وسيء كماً ونوعاً، بالاضافة الى الاهمال الطبي للأسرى المرضى، ونقص كبير في الملابس، ويتزامن ذلك مع إجراءات امنية مشددة، ومحاولات استفزاز وابتزاز متواصلة من قبل الجنود أثناء تعاملهم مع الأسرى، الذين يقضون كل يومهم داخل الغرف المغلقة عليهم، علماً أن عدد منهم محتجز في هذا المكان منذ أكثر من شهر ونصف.

وبينت الهيئة أن محاميتها تمكنت من زيارة ( 33 أسيراً )، غالبيتهم تعرضوا للضرب والتنكيل والاهانة والمعاملة اللا أخلاقية واللا انسانية عند اعتقالهم، وأن الضرب والتعذيب شمل كل أنحاء الجسد، وأن آثار ذلك ظاهرة على أجسادهم.

وحملت الهيئة اللجنة الدولية للصليب الأحمر المسؤولية الكاملة عما يتعرض له الأسرى في مركز توقيف عتصيون، وأنها لما تبادر لزيارتهم والاطلاع على ظروفهم، وهذا يؤكد على تنصلها من واجباتها المهنية والانسانية تجاه الأسرى الفلسطينيين.

وتعرض الهيئة أسماء الأسرى الذين تمت زيارتهم، إذ ينقلون سلامهم لأسرهم ويطمئنوهم على أوضاعهم، بالرغم من صعوبة وقساوة الحياة التي يعيشونها:

1. محمد سامي يوسف شاهين /بيت لحم مخيم الدهيشة

2. عمر ماجد أحمد عمرو/ الخليل

3. محمد محمود إبراهيم شعفوط / مخيم الدهيشه بيت لحم

4. صالح ماجد عبد المجيد حسن / رام الله عين مصباح

5. احمد ضرار خالد زعتري / الخليل

6. احمد شرف نيروخ / الخليل

7. معاذ احمد الخطيب / رنتيس / رام الله

8. ماجد سهم نزال / قلقيليه

9. حسن مجاهد أبو جوده / بيت لحم مخيم الدهيشة

10. احمد عيسى حمدان / بيت لحم

11. احمد هيثم احمد القواسمه / الخليل

12. محمد عبد الرحيم عبد الرحمن الكار / بيت فجار بيت لحم

13. امين ناصر عبد الله مرايشه / نابلس

14. علاء نمر دار سطوف / بيت ريما رام الله

15. احمد جمال الدين غنايم – مخيم الدهيشة – بيت لحم

16. يحيى محمد هيثم ارحيمي – بيت ريما – رام الله

17. عمر ايمن زلوم – رام الله

18. محمد ماهر محمد اطميزي / الخليل

19. محمد هاشم حامد امطور – سعير – الخليل

20. محمد طاهر يوسف صالحه / بيت لحم

21. عمار عثمان محمد العويوي – الخليل

22. مالك ناصر خليل قوار/ بيت لحم مخيم عايده

23. انس محمد حسن برغوثي – بيت ريما – رام الله

24. عدنان عبد القادر عدنان مسودة – الخليل

25. مجاهد وليد محمد صالح – قباطية

26. محمد حسين يعقوب الاعرج – الولجة – بيت لحم

27. محمد وحيد محمد الخطيب/ حزما رام الله

28. محمد عبد الحي عكرمه عبد الجابر/ حزمه رام الله

29. مازن عوض سلمان النجار / الخليل

30. وسام خالد خليل مغالسه : بيت لحم مخيم الدهيشة

31. امير مروان محمد خليل \ الخليل عين السلطان

32. مصطفى ناصر مصطفى أبو شيخة \ بيت لحم

33. محمد نسيم أبو العز \ اريحا