هيئة الأسرى: ظروف حياتية مأساوية يعيشها الأسرى في مركز توقيف عتصيون

(MENAFN
- Palestine News Network )
بيت لحم/PNN- كشفت هيئة شؤون الأسرى والمحررين صباح اليوم الخميس، أن الأسرى في مركز توقيف عتصيون القريب من محافظتي الخليل وبيت لحم، يعيشون ظروف حياتية مأساوية، جراء المعاملة اليومية المفروضة عليهم من قبل جيش الاحتلال الذي يتولى الإشراف على احتجازهم.
وأوضحت الهيئة نقلا عن محاميتها جاكلين الفرارجة التي زارت مركز التوقيف مؤخراً، أن العدد الاجمالي للأسرى الموقوفين في مركز توقيف عتصيون ( 110 )، ولا زال الوضع سيء، حيث الاكتظاظ الكبير في الغرف مما دفع الأسرى لسياسة التناوب على النوم لنقص الأسرة والفرشات، والطعام شحيح وسيء كماً ونوعاً، بالاضافة الى الاهمال الطبي للأسرى المرضى، ونقص كبير في الملابس، ويتزامن ذلك مع إجراءات امنية مشددة، ومحاولات استفزاز وابتزاز متواصلة من قبل الجنود أثناء تعاملهم مع الأسرى، الذين يقضون كل يومهم داخل الغرف المغلقة عليهم، علماً أن عدد منهم محتجز في هذا المكان منذ أكثر من شهر ونصف.
وبينت الهيئة أن محاميتها تمكنت من زيارة ( 33 أسيراً )، غالبيتهم تعرضوا للضرب والتنكيل والاهانة والمعاملة اللا أخلاقية واللا انسانية عند اعتقالهم، وأن الضرب والتعذيب شمل كل أنحاء الجسد، وأن آثار ذلك ظاهرة على أجسادهم.
وحملت الهيئة اللجنة الدولية للصليب الأحمر المسؤولية الكاملة عما يتعرض له الأسرى في مركز توقيف عتصيون، وأنها لما تبادر لزيارتهم والاطلاع على ظروفهم، وهذا يؤكد على تنصلها من واجباتها المهنية والانسانية تجاه الأسرى الفلسطينيين.
وتعرض الهيئة أسماء الأسرى الذين تمت زيارتهم، إذ ينقلون سلامهم لأسرهم ويطمئنوهم على أوضاعهم، بالرغم من صعوبة وقساوة الحياة التي يعيشونها:
1. محمد سامي يوسف شاهين /بيت لحم مخيم الدهيشة
2. عمر ماجد أحمد عمرو/ الخليل
3. محمد محمود إبراهيم شعفوط / مخيم الدهيشه بيت لحم
4. صالح ماجد عبد المجيد حسن / رام الله عين مصباح
5. احمد ضرار خالد زعتري / الخليل
6. احمد شرف نيروخ / الخليل
7. معاذ احمد الخطيب / رنتيس / رام الله
8. ماجد سهم نزال / قلقيليه
9. حسن مجاهد أبو جوده / بيت لحم مخيم الدهيشة
10. احمد عيسى حمدان / بيت لحم
11. احمد هيثم احمد القواسمه / الخليل
12. محمد عبد الرحيم عبد الرحمن الكار / بيت فجار بيت لحم
13. امين ناصر عبد الله مرايشه / نابلس
14. علاء نمر دار سطوف / بيت ريما رام الله
15. احمد جمال الدين غنايم – مخيم الدهيشة – بيت لحم
16. يحيى محمد هيثم ارحيمي – بيت ريما – رام الله
17. عمر ايمن زلوم – رام الله
18. محمد ماهر محمد اطميزي / الخليل
19. محمد هاشم حامد امطور – سعير – الخليل
20. محمد طاهر يوسف صالحه / بيت لحم
21. عمار عثمان محمد العويوي – الخليل
22. مالك ناصر خليل قوار/ بيت لحم مخيم عايده
23. انس محمد حسن برغوثي – بيت ريما – رام الله
24. عدنان عبد القادر عدنان مسودة – الخليل
25. مجاهد وليد محمد صالح – قباطية
26. محمد حسين يعقوب الاعرج – الولجة – بيت لحم
27. محمد وحيد محمد الخطيب/ حزما رام الله
28. محمد عبد الحي عكرمه عبد الجابر/ حزمه رام الله
29. مازن عوض سلمان النجار / الخليل
30. وسام خالد خليل مغالسه : بيت لحم مخيم الدهيشة
31. امير مروان محمد خليل \ الخليل عين السلطان
32. مصطفى ناصر مصطفى أبو شيخة \ بيت لحم
33. محمد نسيم أبو العز \ اريحا
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