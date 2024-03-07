مستعربون يعتقلون مواطنا من مدينة نابلس
التاريخ
3/7/2024 3:42:52 AM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN- اعتقلت قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون"، اليوم الخميس، شابا من مدينة نابلس.
وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت شارع سفيان بالمدينة، وداهمت محلا تجاريا، واعتقلت المواطن سامي أبو حمادة من مخيم بلاطة، قبل انسحابها.
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