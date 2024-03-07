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مستعربون يعتقلون مواطنا من مدينة نابلس

3/7/2024 3:42:52 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN- اعتقلت قوات خاصة إسرائيلية "مستعربون"، اليوم الخميس، شابا من مدينة نابلس.

وأفادت مصادر أمنية للوكالة الرسمية، بأن قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت شارع سفيان بالمدينة، وداهمت محلا تجاريا، واعتقلت المواطن سامي أبو حمادة من مخيم بلاطة، قبل انسحابها.

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